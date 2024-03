Uma aposta realizada em Curitiba ficou no quase, a uma dezena de distância de um prêmio milionário da Lotofácil 3052, sorteada na noite desta quarta-feira (13). O prêmio máximo saiu para seis apostas, que vão dividir o prêmio de R$ 1,7 milhão.

Resultado da Lotofácil 3052 milionária: 02, 03, 04, 08 ,09, 10, 11, 14 ,15, 18, 19, 20, 21, 23 e 24.

A aposta de Curitiba foi feita na Loterias da Ceasa. Foi uma aposta simples, de R$ 3, que rendeu ao apostador um prêmio de R$ 1,3 mil. Veja abaixo os detalhes!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS DA CEASA 15 Não Simples 1 R$1.305,31

Como jogar na Lotofácil?

O próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (14). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão. Para fazer a aposta na Lotofácil, é preciso realizar o jogo até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas ou no site oficial da Caixa Econômica Federal. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

