Com o aumento do número de casos de dengue em Curitiba, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) passa a disponibilizar, a partir desta quarta-feira (13), o Painel da Dengue, publicando dados e atualizações semanais da evolução da doença na capital paranaense.

De acordo com o painel, foram registrados 207 novos casos da doença apenas na última semana. Número que representa pouco mais de 25% do total de casos contabilizados desde o início do ano. Até o dia 8 de março, a capital contabilizou 808 casos de dengue, sendo 627 importados (contaminação aconteceu fora do município) e 181 autóctones (transmissão local).

Algumas regiões da cidade permanecem em alerta devido ao alto número de casos registrados. O distrito sanitário mais afetado continua sendo o do Tatuquara, com 130 casos, sendo 53 importados. Na sequência estão as regiões do Cajuru, com 106 casos (65 importados); CIC, com 94 casos, sendo 80 importados; e Bairro Novo, que contabiliza 91 casos (62 importados).

Paraná registra maior número semanal de casos de dengue

Apesar de estarem bem distantes dos registrados em outras regiões brasileiras, os números da doença em Curitiba causam preocupação nas autoridades de saúde, que recordam da importância do cuidado permanente para eliminar possíveis focos de proliferação do mosquito transmissor da doença em casas, terrenos e estabelecimentos comerciais.

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou na terça-feira (12) o maior número semanal de casos no atual período epidemiológico, iniciado em julho do ano passado. Em uma semana o estado registrou 17.044 novos casos, chegando à marca de 90.972 casos confirmados da doença.

Em todo o Brasil, já são 1,5 milhão de casos prováveis de dengue notificados em 2024. Ao todo, 271 municípios brasileiros e nove unidades da federação declararam emergência em saúde pública por conta da dengue (Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amapá e São Paulo).

