Fábrica da GM em São José dos Campos completa 65 anos

O complexo industrial da GM em São José dos Campos completa 65 anos. Inaugurada no dia 10 de março de 1959, a unidade produziu desde então mais de 6 milhões de veículos e 30 milhões de motores e transmissões. Toda a operação utiliza tecnologia de ponta, seguindo altos padrões de qualidade e ergonomia.

Com 2,7 milhões de m² de área total e 500 mil m² de área construída, o complexo industrial da GM em São José dos Campos é um dos maiores do Brasil. São seis fábricas que concentram a produção da picape S10 e do SUV Trailblazer, ambos da marca Chevrolet, além de transmissões manuais, motores quatro cilindros e outros componentes.

“Desde a nossa chegada ao Vale do Paraíba, temos contribuído para o crescimento econômico da região, e agora celebramos a história de sucesso de um dos maiores complexos industriais do país”, comenta Ricardo Fanucchi, diretor-executivo de Manufatura da GM América do Sul.

O complexo está em meio a um ecossistema preservado de natureza exuberante e conta com a certificação ouro da Wildlife Habitat Council (WHC), ONG internacional que atua no engajamento e conscientização de empresas em relação à conservação do meio ambiente e da biodiversidade. No local, a GM implementa uma série de ações para reduzir o consumo de recursos naturais, como água e energia, de seu processo produtivo, além de uma avançada estação de tratamento de efluentes e filtros de ar.

Ações com foco em diversidade, equidade e inclusão têm sido cada vez implementadas no complexo, de modo a contribuir para que a GM atinja sua meta global de ser a empresa mais inclusiva do mundo. Além de inciativas especiais em datas comemorativas, como o Dia da Mulher, que incluem treinamentos sobre o assunto, em todos os processos seletivos para vagas mensalistas é necessário ter ao menos 50% de mulheres entre os candidatos.

História da GM em São José dos Campos

A história da GM na região começou na década de 1950, com a procura de um terreno junto à estrada de ferro Central do Brasil, às margens da Rodovia Presidente Dutra e no eixo São Paulo – Rio de Janeiro, para a construção da fábrica que iria produzir motores para caminhões, uma demanda que já despontava no país naquela época.

Da compra do terreno, em 1953, à inauguração oficial da fábrica, em 1959, foram muitos os desafios. Nos anos de 1956 e 1957, a GMB teve seu primeiro projeto de nacionalização aprovado pelo governo por meio do GEIA — Grupo Executivo da Indústria Automobilística – formado para controlar a implementação da indústria automobilística nacional. A meta era a fabricação dos caminhões Chevrolet HD-6܂503 (médios) e 3.104 (leves). Depois foi lançada a picape Chevrolet, que ficou conhecida como “Marta Rocha”, por ter sua pintura nas cores azul e branco e a famosa composição “saia e blusa”.

Foi atendendo a esse projeto de nacionalização que a GMB se instalou em São José dos Campos, onde montou uma fundição de peças para a produção dos motores — um processo pioneiro naquela época. O primeiro motor produzido foi o modelo de 261 polegadas cúbicas (4,2 litros) e seis cilindros em linha.

Atualmente, a GM tem, além do Complexo de São José dos Campos, os Complexos de São Caetano do Sul (SP) e de Gravataí (RS), unidades onde produz veículos. Conta ainda com unidades em Joinville (produção de motores e cabeçotes de alumínio), Mogi das Cruzes (produção de componentes estampados), Sorocaba (Centro Logístico Chevrolet) e Indaiatuba (Campo de Provas), todas no estado de São Paulo, além de um Centro Tecnológico, em São Caetano do Sul (SP), com capacidade para desenvolvimento completo de novos veículos. (Fotos: GMB/Divulgação).