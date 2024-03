A captura do caranguejo-uçá será proibida no Paraná a partir da próxima sexta-feira (15). A data marca o fim da temporada em que a captura é permitida e o início do defeso, que busca a preservação da espécie no litoral paranaense.

A determinação, que vai até o dia 30 de novembro, impede a captura, transporte, comercialização, beneficiamento e industrialização do caranguejo. Essa é uma ação que ocorre todos os anos.

Esse período do defeso garante a procriação da espécie e a preservação de uma importante fonte de renda para as famílias que comercializam os caranguejos inteiros ou beneficiados no Litoral. Dados da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento mostram que a captura do caranguejo movimentou mais de R$ 7 milhões no Paraná em 2022.

Capturar caranguejo fora de época pode gerar multa de R$ 50 mil

Quem for flagrado burlando a determinação receberá multa que varia de R$ 1,2 mil a R$ 50 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo de caranguejo apreendido.

