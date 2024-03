Audi RS 6 Avant Performance chega às concessionárias do País

A Audi do Brasil anuncia o lançamento no país do novo Audi RS 6 Avant Performance, que ganhou novo visual, mais equipamentos e ajustes dinâmicos que reduziram o seu peso total e deixaram o seu desempenho ainda mais esportivo. A chegada da renovada stationwagon “puro-sangue” integra a série de lançamentos que a marca das quatro argolas realizará ao longo deste ano em comemoração ao seu aniversário de 30 anos no mercado brasileiro. O modelo está disponível na rede de concessionárias da fabricante no país, com garantia ampliada de três anos e preço sugerido a partir de R$ 1.213.990,00 na modalidade venda direta.

“Conseguimos o que parecia impossível: tornar a lendária RS 6 Avant ainda mais esportiva e divertida ao volante. Temos orgulho de perpetuar o nosso DNA das pistas de competição em todo o nosso portfólio de veículos, que oferece opções a todos os gostos e estilos – como aos amantes das stationwagons, segmento que, embora quase exclusivo no mercado, oferece uma combinação espetacular de conforto, versatilidade, desempenho e dinâmica de condução”, descreve Gerold Pillekamp, Head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.

Desempenho único e sem precedentes

O consagrado propulsor 4.0 litros TFSI V8 biturbo foi lapidado para oferecer um desempenho ainda mais instigante. Para isso, recebeu turbo-compressores maiores, aumento da pressão máxima – que subiu para 2,6 bar, contra 2,4 bar do anterior – e um ajuste fino de software de controle do motor e transmissão para respostas ainda mais rápidas do conjunto mecânico.

A potência subiu de 600 para 630 cv, entre 6.000 a 6.250 rpm, e o torque de 800 para 850 Nm, de 2.050 a 4.500 rpm. Tal potência do propulsor flui por meio da transmissão tiptronic de oito velocidades para o sistema de tração integral permanente quattro, que permite ao motorista superar com tranquilidade terrenos acidentados e escolher entre os modos de condução do Audi drive select – Comfort, Efficiency e Auto, Dynamic, além dos dois modos customizáveis RS1 e RS2.

Esse conjunto permite ao superesportivo acelerar de 0 a 100 km/h em somente 3,4 segundos – 0,2s mais rápido do que o modelo anterior. Já o 0 a 200 km/h é feito em 11,7 segundos. A velocidade máxima é de 280 km/h. Além disso, há um novo sistema de exaustão para intensificar a experiência sonora.

O novo diferencial central autoblocante é mais leve e compacto, com a força motriz direcionada na proporção de 40:60 aos eixos dianteiro e traseiro. Se necessário, automaticamente mais torque é direcionado ao eixo com melhor tração. Até 70% pode fluir para as rodas dianteiras e até 85% para as rodas traseiras.

Por fim, a tecnologia de assistência elétrica, composta por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 48 volts, combina desempenho, eficiência e redução no nível de emissão de poluentes. Por meio dele, o modelo pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor rápida e confortavelmente. Durante a desaceleração, o BAS pode recuperar até 12 kW de energia. O sistema start-stop começa a funcionar em 22 km/h.

O modelo oferece ainda a tecnologia do eixo traseiro dinâmico, que possibilita girar as rodas traseiras em até cinco graus. Em baixa velocidade, elas viram na direção oposta às rodas dianteiras, reduzindo o diâmetro de giro. Em alta velocidade, elas viram na mesma direção do eixo dianteiro, reforçando a estabilidade durante as mudanças de faixa.

Design icônico e atemporal

Externamente, o RS 6 Avant performance ostenta a icônica – e cada vez mais exclusiva – carroceria stationwagon, que demonstra em suas linhas agressivas e vincos proeminentes a vocação esportiva do modelo. Na dianteira, as amplas tomadas de ar e os faróis Full LED Matrix de série, com luz de direção dinâmica e Audi Laser Light, separam a grade singleframe hexagonal em estrutura de colmeia.

Saias laterais emolduram a porção meridional do bólido, criando uma silhueta que instiga os olhos e acelera o coração. Na traseira, as lanternas em LED que invadem a tampa do porta-malas e as duas saídas de escapamento ovais completam de forma harmoniosa o visual.

O cliente pode escolher, como opção de customização livre em substituição ao pacote Alumínio (cromado), o novo pacote exterior em cinza fosco, que aplica essa tonalidade a elementos da carroceria como capas dos retrovisores, molduras da janelas e entradas de ar frontais, barras no teto e saias laterais. O cliente pode escolher quatro modelos de rodas disponíveis, entre unidades com acabamento preto brilhante, cinza fosco e preto fosco.

Internamente, o modelo oferece altas doses de requinte, conforto, esportividade e sofisticação. O ambiente digital abraça o motorista com telas sensíveis ao toque integradas ao painel de instrumentos e console central. A tela superior com 10,1 polegadas oferece o sistema MMI com inúmeras informações e opções de personalização do veículo, sistema de som e entretenimento, e interface com smartphones por meio dos sistemas Android e iOS.

O display inferior de 8,6 polegadas, por sua vez, é esculpido sobre o console central e permite acesso aos controles de climatização, conforto e entradas de texto. Um “click” de confirmação é sentido e ouvido quando uma função é selecionada pelo toque.

Em frente ao motorista surge o Audi Virtual Cockpit com layout RS e novas barras coloridas. O painel exibe inúmeros dados sobre o veículo, desde a temperatura e pressão dos pneus, torque, potência e temperatura do óleo do motor, até os tempos de voltas, medições de aceleração e forças “G”. No modo manual, uma luz indicativa sinaliza ao condutor o momento ideal para troca de marcha. O head-up display possibilita ao condutor visualizar as principais informações sem desviar os olhos do caminho.

O novo RS 6 Avant performance possui acabamento interno primoroso e pensado nos mínimos detalhes, combinando materiais nobres como Alcântara, couro e fibra de carbono. Os bancos em couro com costura vermelha e a sigla RS no encosto possuem abas laterais generosas que conferem firmeza aos ocupantes mesmo nas curvas mais sinuosas.

Entre os itens de série são oferecidos ar-condicionado automático de quatro zonas, pacote de luzes customizáveis com 30 opções de cores, volante multifuncional com regulagem elétrica e aquecimento, controle de cruzeiro adaptativo com aviso de saída de faixa, park assist, Audi Phone Box Light (que carrega o celular por indução) e sistema de som Bang & Olufsen.

Além disso, o modelo conta ainda com diferencial esportivo quattro, eixo traseiro dinâmico, suspensão RS plus com Dynamic Ride Control (DRC)a ar adaptativa e esportiva, pinças de freio na cor vermelha, teto solar panorâmico e faróis Full LED Matrix HD com laser lights, luz de direção dinâmica e câmera 360º.

Por fim, um carro familiar

O desempenho esportivo coexiste com a aptidão familiar do veículo, que se revela no excelente espaço para o ocupante e ao generoso porta-malas – são 565 litros de capacidade, tamanho suficiente para as malas durante as viagens. Em relação às dimensões, o modelo tem 4.995 mm de comprimento, 2.110 mm de largura, 1.487 mm de altura e 2.930 mm de distância entre-eixos. A capacidade do tanque de combustível é de 73 litros.

Entre as opções de cores da carroceria, há as tonalidades Cinza Nardo (Sólida); Azul Ascari, Branco Geleira, Prata Florete, Vermelho Granadina, Preto Mito (Metálicas); Cinza Daytona (Perolizada); e Preto Sebring (Efeito Cristal). O cliente pode escolher ainda cores das linhas Audi Exclusive e Audi Exclusive Fosco, pelos valores adicionais de R$ 57.000,00 e R$ 85.000,00, respectivamente.

Campanha especial de vendas

Em celebração aos 30 anos da Audi no Brasil, a marca das quatro argolas anuncia uma campanha especial de vendas em sua linha de veículos. As condições especiais consistem em bônus de R$ 30 mil de supervalorização no Audi seminovo utilizado para a compra de um veículo zero quilômetro da fabricante. Além disso, a fabricante oferece taxa zero (60% de entrada em 24 vezes sem juros). Para maiores informações, consulte a rede de concessionária da marca no país. (Fotos: Audi/Divulgação).