Nesta quarta-feira (13) acontece o sorteio do concurso 3052 da Lotofácil, a loteria mais querida do Brasil. A Caixa sorteia direto do Espaço Loterias, em São Paulo, as 15 dezenas.

Quem acertar todos os números leva para casa o prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Também recebem recompensas em dinheiro os acertadores de 11, 12, 13 e 14 pontos.

No concurso 3051, realizado na terça-feira (12) e com prêmio de R$ 11,5 milhões, onze apostas de Curitiba foram premiadas.

Resultado da Lotofácil 3052

02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. A aposta custa apenas R$ 3.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20 horas. Confira o resultado da Lotofácil na Tribuna.

