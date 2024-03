Duas pessoas ficaram feridas durante um ataque de um cachorro da raça pitbull, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã de quarta-feira (13). O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para socorrer os feridos.

Conforme informações do BPMOA, uma das vítimas foi mordida na região do pescoço e sofreu uma laceração na jugular. Por conta da gravidade do ferimento, ela foi transportada de helicóptero até o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Já a segunda vítima teve ferimentos mais leves. Ela foi atendida pelos socorristas do Siate no local do acidente.

O BPMOA não detalhou como aconteceu o ataque.

