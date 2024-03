No Paraná, a cada 24 horas, sete pessoas descobrem que têm câncer de intestino

Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), órgão ligado ao Ministério da Saúde, aponta que o Paraná é um dos estados com a maior incidência de câncer de intestino do Brasil. Em média, no Paraná, são sete novos diagnósticos por dia, segundo a pesquisa “Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil”. À frente do Paraná em número de casos de câncer de intestino estão os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A pesquisa divulgada pelo INCA mostrou que no triênio 2023-2025 o Brasil deve registrar, em média, 45,5 mil novos casos de câncer de intestino por ano. Já no Paraná serão 2,5 mil por ano no mesmo período. Atualmente, o câncer de intestino, é terceiro tipo de câncer com mais diagnósticos no estado, atrás do câncer de mama feminino (3.650 casos/ano) e do câncer de próstata (3.430 casos/ano).

No ano de 2023, segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS), 265 brasileiros foram internados todos os dias em razão do câncer de intestino. Nos últimos doze anos, mais de 790 mil brasileiros foram internados por complicações graves relacionadas ao câncer de intestino. O câncer de intestino é o segundo mais comum a afetar homens e mulheres no Brasil.

Como prevenir o câncer de intestino

Médica endoscopista do Pilar Hospital, Isadora Madalosso explica que a prevenção ainda é o melhor remédio para evitar o câncer de intestino. Segundo a especialista, hábitos como fumar, consumir bebidas alcoólicas e alimentos ricos em gorduras saturadas aumentam os riscos de desenvolver o câncer de intestino. A médica alerta ainda para outros fatores de risco.

“Pessoas com idade superior a 45 anos que tenham histórico familiar de câncer colorretal, uma história pessoal da doença (já ter tido câncer de ovário, útero ou mama), precisam realizar checkups periódicos já que apresentam fatores de risco em seu histórico”, explicou a endoscopista.

Isadora lembra ainda que, em caso de diagnóstico da doença, o tempo sempre será um grande aliado. “Quanto mais cedo for descoberto o câncer, maiores são as chances de cura, de sucesso no tratamento. Por isso, a prevenção, a realização de exames periódicos são tão importante”, orientou.

Março Azul faz campanha de prevenção ao câncer de intestino

Neste mês acontece a campanha Março Azul, ação de conscientização a prevenção do câncer de intestino. Isadora Madalosso explica que é importante que as pessoas conheçam a campanha, acessem o site oficial da ação e que leiam, se informem, sobre como prevenir e combater o câncer de intestino.

Para conhecer mais sobre a campanha março azul, acesse o site.

