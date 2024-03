Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (14)

ALZIRO CIRINO PONTES, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: DURVALINO CIRINO DE PONTES e EURIDICE DE SOUZA REIS PONTES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 16:30h.

ANTONIA PEREIRA TEIXEIRA SILVA, 86 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA. Filiação: BENICIO PEREIRA e MARIA JOSE DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 11:00h.

ATILES SCHULTZ, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: OSMAR SCHULTZ. Filiação: BRENO HILDEBERT KRONBAUER e SOPHIA KRONBUER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 14 de março de 2024 às 17:30h.

AUGUSTO GARCIA DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: OLIVIA MATOS DOS SANTOS. Filiação: JOSE LUIZ DOS SANTOS e SEBASTIANA GARCIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 13:00h.

BENEDITA MARIA DE JESUS BORGES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMERICO BORGES. Filiação: JOSE EGIDIO DA SILVA e ANA PERCILIANA DE CASTRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 11:00h.

BENTO OVANDE DA TRINDADE DA COSTA, 72 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA DA GRACA DE LACERDA COSTA. Filiação: ANTONIO PERES DA COSTA e ANALIA RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 15:00h.

CESAR BATELLI, 95 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: VILMA JOSEPHA ROSSI BATELLI. Filiação: ANGELO BATELLI e CILLA ESENHUT BATELLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 13:00h.

CLOVIS BEVILAQUA NETO, 72 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Cônjuge: LANA ROSELIA QUADROS BEVILAQUA. Filiação: CLEON ROSARIO BEVILAQUA e ALZIRA CHRISTINA SEVALHO BEVILAQUA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 12:00h.

DAVID MACHADO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DIRCE DE SOUZA SANTOS. Filiação: e JOANA MACHADO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 22:00h.

EDSON TADEU DE BASTOS FERNANDES, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ETELVINA BORBA FERNANDES. Filiação: DOMINGOS VASQUES FERNANDES e IVANI DE OLIVEIRA BASTOS FERNANDES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 14:00h.

EDVIRGES SAVA KLIMAVICIUS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO KLIMAVICIUS. Filiação: MARIANO SAVA e PAULINA DUMA SAVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 16:30h.

ELISEO MALORGIO, 82 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Cônjuge: GLACILDA BACHMANN ILG. Filiação: LUIGI MALORGIO e ATTILIA DREI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 13:00h.

ELOIR LIMA, 80 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: MARILENE ALVES DE LIMA. Filiação: FREDERICO LIMA e MARIA DA LUZ CRISTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 17:00h.

FRANCISCA KLOSSOVSKI KULIBABA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NESTOR KULIBABA. Filiação: ESTANISLAU KLOSSOVSKI e HELENA DOMARESKI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO GUARITUBA, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (14)

FRANCISCO CORREA DE QUADROS, 71 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: SIRLEI MARIA DE QUADROS. Filiação: DEMETRIO CORREA DE QUADROS e VITORIA SANTOS DE QUADROS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 11:00h.

FRANCISCO FOGACA, 82 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MADALENA DE JESUS FOGACA. Filiação: e MARIA DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 16:30h.

FRANCISCO TUCHINSKI FILHO, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TEREZINHA DIRLEI TEIXEIRA TUCHINSKI. Filiação: FRANCISCO TUCHINSKI e JUVELINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DA LAPA – PR, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 17:00h.

GERALDA TORRES DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVENIDIS MARIANO DE OLIVEIRA. Filiação: WALDEMIRO FRANCISCO TORRES e SEBASTIANA MARIA TORRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 17:00h.

ILIETE MATOZO DE CARVALHO RAMOS, 60 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: MARIO SOARES DA SILVEIRA e MARIA ZULEIDE MATOZO DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 17:00h.

IRENO LUIZ MACEDO, 51 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Filiação: LAURI MACEDO e MARIA ILARINA MACEDO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 17:00h.

ISSAO KUDO, 81 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: HIROKO WADA KUDO. Filiação: HITOSHI KUDO e TOSHIE KUDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 14 de março de 2024.

JOAO JACIGLEY DA CRUZ DINIZ, 48 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Cônjuge: LEUDILENE LOPES DE JESUS DINIZ. Filiação: NAGIB DINIZ e MARIA DE FATIMA DA CRUZ DINIZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 16:30h.

JOSE ANDREOLA, 80 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ANA MARIA ANDREOLA. Filiação: ANTONIO ANDREOLA e JOVITA SECHER ANDREOLA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 14 de março de 2024.

JULIA SANTOS SPELTZ, 5 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: LEANDRO TOMA SPELTZ e FRANCIELE SANTOS SPELTZ. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 14 de março de 2024.

JULIO URSULINO DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Filiação: e DOMINGAS URSULINO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 14 de março de 2024 às 16:30h.

LAURA BATISTA BERTOTTI, 2 dia(s). Filiação: CAIO DOS SANTOS BERTOTTI e DAYANA ALVES BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 13:00h.

MAJU LAMAR POSSER BOLZAN, 66 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Cônjuge: CLAUDIO ANTONIO ALBINELLI BOLZAN. Filiação: IVO POSSER e MARIA VARGAS POSSER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 14 de março de 2024.

MARIA NATIVIDAD PEREZ GOMES, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: DOMINGO PEREZ GUERRA e AURORA GOMEZ GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 11:30h.

MARIA PISSININ DE SOUZA, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOAO CUSTODIO DE SOUZA. Filiação: ANTONIO PISSININ e ESTERINA MONTANI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 16:00h.

MARILDA DE SOUSA SILVA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERVASIO PEDROSO DA SILVA. Filiação: WALDEMIRO NORMIRO DE SOUSA e NANCY MARIA DE SOUSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 14 de março de 2024.

SALVADOR DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUIZA RAMOS DE OLIVEIRA. Filiação: VITOR SALVADOR e MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 14 de março de 2024.

THOMAS EDSON ARAUJO, 21 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: ILIZEU DE ARAUJO e RITE MARIA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 14:00h.

VERA FERREIRA FURLAN, 95 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LEAO FURLAN. Filiação: VIVALDO DA COSTA GERREIRA e EOLINA VALLEJO FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 16:30h.

VINICYUS FELIPE DE OLIVEIRA, 22 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANDERSON CORDEIRO DE OLIVEIRA e ELISETE CRISTIANE SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 11:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (14)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!