Após quatro horas de negociação, um homem de aproximadamente 50 anos se entregou para a Polícia Militar (PMPR) no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Ele chegou a ameaçar pessoas na Rua Santana do Itararé, esquina com a Rua Lupianópolis com uma arma branca. Ninguém saiu ferido, mas o caos se instaurou no bairro, já que diversas quadras tiveram que ser bloqueadas para atendimento da ocorrência.

Segundo a PM, uma briga durante a madrugada gerou essa confusão na região. O homem teria jogado pedras no confronto e retornou para casa. Ao perceber a movimentação no local, alegou que estava armado. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência.

Na negociação comandada pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE) para que ele deixasse a residência, várias quadras foram isoladas por viaturas da Polícia Militar. Depois de muita conversa, ele deixou o local em uma maca e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Foto: Reprodução Bom Dia Paraná/RPC.

