O projeto Caçamba do Bem abre as portas de sua sede, no Campo Comprido, em Curitiba, nesta sexta-feira (15) e sábado (16) para a primeira edição de 2024 do Bazar Caçamba do Bem. Itens como portas, cubas, louças, metais, luminárias e móveis soltos, arrecadados por meio de doações, estarão disponíveis ao público a preços acessíveis, com descontos que podem chegar a até 80%.

O projeto é uma iniciativa que redefine o uso do que seria desperdiçado da construção civil e promove a sustentabilidade no setor. O compromisso do Caçamba do Bem vai além do aspecto econômico, estendendo-se à sustentabilidade ambiental e social. Com a venda de cada peça, uma outra é doada para instituições sociais, garantindo que a iniciativa contribua para o bem-estar da comunidade.

Serviço

O quê? Bazar Caçamba do Bem

Quando? 15 e 16 de março, das 9h às 16h

Onde? Rua Juvino Ransolin, 766, Campo Comprido, Curitiba/PR

Entrada gratuita

