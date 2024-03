Curitiba e região vão receber em junho a turnê comemorativa pelos 30 anos de sucessos do grupo Soweto. A apresentação começa às 20h no Expotrade, em Pinhais, na região metropolitana., com ingressos a partir de R$ 100. Os bilhetes já estão à venda no site Bilheteria Digital e os valores variam de acordo com a modalidade e setor escolhido.

Relembrar e reviver momentos que ficaram marcados na história da música brasileira, e escrever novos capítulos na trajetória do pagode. Essa é a missão do grupo Soweto, que após 23 anos se reúne com o cantor Belo para uma turnê comemorativa dos 30 anos do grupo que é um dos pilares do pagode dos anos 1990.

+ Leia mais: Paulinho da Viola volta a Curitiba para show com clássicos de início de carreira

Sow3t0 (lê-se Soweto 30) é o nome da turnê que percorrerá 30 cidades numa grande festa ao som do que marcou a década de ouro do gênero. Conduzindo esse espetáculo, Belo, Claudinho, Crisevertom e Dado Olliveira cantando hits que atravessaram gerações como “Mundo de Oz”, Tempo de Aprender”, “Derê”, “Farol das Estrelas” e muito mais.

Além da capital paranaense, a turnê passa pelas cidades de São Paulo, Maceió, Recife, Juiz de Fora, Porto Alegre, Feira de Santana, Salvador, Florianópolis, Campinas, Niterói, Aracaju, Natal, Uberlândia, Brasília, Goiânia, Campos dos Goytacazes, Vitória, Belém, Manaus, Macapá, São José dos Campos, Belo Horizonte, Fortaleza, São Luiz, Teresina, Campo Grande, Cuiabá, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro.

+ Veja também: Festival A Ferro e Fogo Curitiba vai reunir especialistas em churrasco

A turnê Sow3t0 é uma realização conjunta da GR Shows, Ginga Entretenimento, PEEB Experiências Culturais, Belo’s Music e Four Even. Em Curitiba, a realização é da produtora Multieventos, conhecida por realizar grandes eventos no segmento como os festivais Samba Curitiba e o tradicional Pagode Fest que soma mais de dez edições de sucesso na cidade.

O show será num domingo, dia 16 de junho, no Expotrade Pinhais (Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454). Classificação Etária: 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais.

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!