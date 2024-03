Um problema operacional no reservatório de água tratada São Braz, nesta quinta-feira (14), afeta o abastecimento em seis bairros de Curitiba. De acordo com a Sanepar, previsão é de normalização do abastecimento de água em torno das 9 h da manhã de sexta-feira (15).

Os bairros de Curitiba que podem ficar com as torneiras secas neste período são:

Butiatuvinha

Cascatinha

Orleans

Santa Felicidade

São Braz

Santo Inácio

Uso consciente

A orientação da empresa é para que os moradores façam uso consciente da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Podem ficar sem água principalmente quem não possui caixa-d’água em casa. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site www.sanepar.com.br.

