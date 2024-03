Os dinossauros estão esperando por você no Parque das Águas, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Um sucesso nos anos anteriores, o Parque dos Dinossauros retornou ao município na última sexta-feira (8), mas chega ao fim e se despede da cidade no próximo domingo (17). Batizada de Jurassic Aqua, a exposição faz parte da programação de aniversário de 32 anos de Pinhais. Veja vídeo e fotos abaixo!

“Esse é mais um presente dentre muitos outros. As pessoas que aqui vierem, viverão uma grande experiência. Esses 32 anos têm nos inspirado e são vocês, estudantes, trabalhadores, população, que nos inspiram a ter orgulho de Pinhais”, declarou a prefeita de Pinhais, Rosa Maria.

Dinossauros em tamanho real

As esculturas realistas podem ser vistas e tocadas durante o percurso instalado na pista de caminhada do Parque das Águas, através do portal personalizado por onde os visitantes começam o passeio. Além das espécies já conhecidas do público em outras edições, desta vez será possível avistar dinossauros aquáticos dispostos nas margens e também nos lagos. Outra novidade deste ano é a “Casa Fundo do Mar”, logo na entrada do parque, que convida para uma experiência imersiva recheada de informações e arte.

Serviço

Parque dos Dinossauros – Jurassic Aqua

Quando: 8 a 17 de março, de segunda a sexta das 8h30 às 12h e das 13h às 19h, e aos sábados e domingos das 8h30 às 19h

Local: Parque das Águas.

Endereço: Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, esquina com a Estrada Ecológica.

Entrada: Gratuita.

