Com formação original, Tesão Piá faz duas apresentações no Guairinha

Comemorando 11 anos de sucesso absoluto com espetáculos de casa lotada, o Grupo Tesão Piá, em sua formação original, desembarca em um dos palcos mais tradicionais da cidade de Curitiba – o Guairinha – Auditório Salvador de Ferrante em curtíssima temporada. Serão somente dois dias de apresentação que prometem iniciar o ano de 2024 com muito humor e irreverência.

O Grupo Tesão Piá promove shows de humor, Stand Up Comedy, esquetes, personagens e músicas e leva sempre aos palcos um show bastante, dinâmico e de fácil identificação. Em foco, piadas sobre Curitiba e os curitibanos. Com textos e personagens que satirizam os costumes, as gírias e as personalidades marcantes da capital, o espetáculo Tesão Piá é um deleite para o público que procura

diversão e entretenimento.

Coroando o trabalho de sucesso desenvolvido pelo grupo há dez anos, os queridinhos de Curitiba prometem risadas do início ao fim de seus espetáculos. Suas montagens contam sempre com muito Stand Up, esquetes curtas, personagens, muita música e

surpresas pra lá de especiais. O show traz quadros que retratam o cotidiano da capital e claro que fazem os curitibocas rirem de si mesmos.

“Entre curitibanos e capivaras esse é um show que você não precisa levar a

o japona, porque clima vai esquentar! Venha rir e se identificar com essa piazada que não perde uma piada”, satiriza Cadu Scheffer, integrante do grupo.

Formado em abril de 2013 o grupo Tesão Piá foi criado com a intenção de fazer humor regional, recriando e satirizando situações do cotidiano do curitibano, por meio de vídeos criados para a internet. Os temas dos vídeos abordam desde o famoso clima de Curitiba até as gírias mais comuns usadas pela população.

Regionalismo puro! Com o elenco fixo composto pelos atores Cadu Scheffer, Fagner Zadra, Jéssica Medeiros e Luana Roloff, conta também com algumas participações especiais de artistas locais e nacionais e já soma mais de 80 milhões de acessos em seu canal do YouTube.

Os ingressos custam a partir de R$ 33,90 (meia entrada) e podem ser adquiridos clicando neste link! No sábado o show começa às 21h e no domingo às 19h.

