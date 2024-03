Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a sexta-feira (15)

ALESSANDRO ANDRADE BARBOSA, 26 ano(s). AUTONOMO. Filiação: ALTAMIRO BARBOSA e MARILENE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 16:30h.

ANTONIO TORTATO, 90 ano(s). OPERADOR(A). MARIA HELENA DE OLIVEIRA TORTATO. Filiação: JOSE LUIZ TORTATO e MARIA TORTATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 17:00h.

ARNALDO VIDAL DA SILVA, 73 ano(s). JARDINEIRO. Filiação: ELZA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sexta-feira, 15 de março de 2024.

CAMILA DE LIMA GALVAO, 23 ano(s). DO LAR. Filiação: ALCIONE LUIZ GALVAO e ELIANE DE LIMA GALVAO. Sepultamento: MUNICIPAL, sexta-feira, 15 de março de 2024.

CARLOS LUNELLI MARCONDES FILHO, 64 ano(s). MÉDICO(A). Filiação: CARLOS LUNELLI MARCONDES e MARIA DIRLENE MARCONDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 14:00h.

CELIA REGINA CAUMO TORRES, 58 ano(s). DO LAR. CELSO TORRES. Filiação: ORLANDO CAUMO e ALICE BAREL CAUMO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 15 de março de 2024.

DORIVAL JOSE LEMOS, 79 ano(s). OUTROS. ITAMIRA LEMOS. Filiação: CANDIDO LEMOS e EMILIA LEMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 09:00h.

DOROTI KLUPPELL, 78 ano(s). DO LAR. Filiação: NORBERTO KOCHAK e OTILIA DE FARIAS KOCHAK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 15 de março de 2024 às 14:30h.

ELIAS HOLUB, 79 ano(s). PROFESSOR(A). TERESINHA CONCER HOLUB. Filiação: MIGUEL HOLUB e JUSTINA HOLUB. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 11:30h.

EMERSON RANGEL ROSSETIM, 50 ano(s). ADMINISTRADOR(A). IRENE DIOGO APOLIMARIO. Filiação: ZEFERINO JOAO ROSSETIM e MARILIA RANGEL ROSSETIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 15 de março de 2024 às 16:30h.

EMIDIO MOREIRA, 57 ano(s). PEDREIRO. Filiação: SILVINO MOREIRA e MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE PIRAI DO SUL – PR, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 17:00h.

ERLI IVANIR DA ROCHA LEMOS, 82 ano(s). GERENTE VENDAS. WOSHINGTON LEMOS. Filiação: CARMELIO CARLOS DA ROCHA e ROSALINA CORDEIRO DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 17:00h.

FRANK ALAN DA SILVA, 53 ano(s). PACOTEIRO(A). Filiação: CEZARIO PEREIRA DA SILVA e ROSEMARY DE SOUZA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 16:00h.

HELENA WINKLER, 73 ano(s). Filiação: FRANCISCO JOSE WINKLER e CLARA FRIDA WINKLER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 16 de março de 2024 às 14:00h.

ILDA NANDES DA CRUZ RIBEIRO, 60 ano(s). AUXILIAR LIMPEZA. JOSE CARLOS RIBEIRO. Filiação: MARCILIO NANDES DA CRUZ e LAZARA LIMA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 17:00h.

IOLETE PEREIRA FERNANDES, 59 ano(s). AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: OLIVEIRA RIBEIRO FERNANDES e VANDA PEREIRA FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 16 de março de 2024 às 09:00h.

JOAO CORDEIRO DE LARA, 91 ano(s). MOTORISTA. TERESA GARCIA E SILVA. Filiação: ANTONIO JOSE CORDEIRO e CAROLINA PEREIRA DE LARA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 15 de março de 2024 às 11:00h.

JOEL PAULINO DE FREITAS, 74 ano(s). ENGENHEIRO(A). Filiação: MANOEL ROMUALDO DE FREITAS e MARIA DA LUZ DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 16:30h.

JOSELIA MONTEIRO DE MEIRA, 40 ano(s). SECRETÁRIA. Filiação: JOSE ALVES DE MEIRA e AUREA MONTEIRO DE MEIRA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 14 de março de 2024.

LAURO ROGERIO MASTEK RAMOS, 79 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: LAURO SEVERIANO DE CARVALHO RAMOS e JUREMA MASTEK RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 15 de março de 2024 às 12:30h.

LEONI DE LURDES RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, 78 ano(s). DO LAR. RENATO PEREIRA DA SILVA. Filiação: INDALECIO RIBEIRO e SEBASTIANA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 15 de março de 2024 às 13:00h.

LUCIA RODRIGUES DA SILVA, 64 ano(s). EUZIO BATISTA DA SILVA. Filiação: JORGE RODRIGUES DA SILVA e IZABEL VILAR DA SILVA. Sepultamento: CREMATORIO PERPETUO SOCORRO, sexta-feira, 15 de março de 2024.

LUIZ CARLOS ZADOROZNE, 64 ano(s). MOTORISTA. VILMA DE FATIMA GONCALVES DE SOUZA ZADOROZNE. Filiação: FLORIANO ZADOROZNE e IRENE ZADOROZNE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 14:00h.

MARIA DE LOURDES FLORIANO, 77 ano(s). DO LAR. JULIO CEZAR SCHNEIDER. Filiação: VALDOMIRO FLORIANO e MARIA LUIZA FLORIANO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 14:00h.

MARIANA MARASSATI, 5 dia(s). MENOR. Filiação: EVERTON KAIRON MARASSATI e BARBARA ESTEPHANNIE PIRES MARASSATI. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 15 de março de 2024.

MICHAEL MUCHER APOLLONIO, 34 ano(s). GERENTE COMERCIAL. VIVIVANA HALUCH APOLLONIO. Filiação: MARCO AURELIO APOLLONIO e REJANE MUCHER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 16 de março de 2024 às 11:30h.

NOAH YURI DOMINGUES SANTOS FEITOZA, 1 mes(es). MENOR. Filiação: DANIEL SANTOS DOMINGUES FEITOZA e MAINAN DOMINGUES SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 17:00h.

NOELI RODRIGUES DOS SANTOS BORGES, 47 ano(s). MARCIO JOSE BORGES. Filiação: PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS e TEREZA PIRES VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 15 de março de 2024.

OLGA LECHETA, 87 ano(s). DO LAR. JOSE ALVES CAMARGO. Filiação: JOAO LECHETA e CATARINA LECHETA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 10:00h.

OLIVINA SILVA, 78 ano(s). OUTROS. GONCALO BATISTA DA SILVA. Filiação: JOSE BENTO DA SILVA e TEODORA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 15:00h.

OTAVINHO LOMBARDI IVANKIO, 50 ano(s). AUTONOMO. Filiação: OTAVIO LOMBARDI e OLGA IVANKIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 15 de março de 2024.

ROSELI MARTINS DE LIMA ALMEIDA, 45 ano(s). AUTÔNOMO(A). Filiação: ACASSIO MARTINS DE LIMA e MARIA CASTURINA DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 15 de março de 2024.

SHIOKO NITA, 86 ano(s). PROFESSOR(A). Filiação: YOSHIO NITA e TOSSIMI NITA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 16:00h.

SILVANA APARECIDA GETESKI DO ROSARIO, 57 ano(s). OUTROS. Filiação: LINEU GETESKI e ESTER CALDAS GETESKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 03:15h.

SILVIO LUIZ BORTOLUZZI, 60 ano(s). EMPRESARIO(A). Filiação: NELSON JOSE BORTOLUZZI e JUVENTINA MARTINELLI BORTOLUZZI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 16 de março de 2024 às 10:00h.

TELMA MARIA VARELA DIAS, 69 ano(s). SECRETÁRIA. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA DIAS e ABIGAIL VARELA DO NASCIMENTO DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 15 de março de 2024 às 16:30h.

TENG KUANG SI, 79 ano(s). COMERCIANTE. NG YIN HONG. Filiação: TENG CHI KUANG e CHENG CHOI PING. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, domingo, 17 de março de 2024.

TEREZINHA FATIMA DOS SANTOS FIGUEIRA, 58 ano(s). COZINHEIRO(A). Filiação: IZABEL DOS SANTOS FIGUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 16:00h.

TIMOTEO LIMA DE PINA, 55 ano(s). OUTROS. GILMARA TABORDA DE PINA. Filiação: JURACI FERREIRA DE PINA e BENEDITA LIMA DE PINA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 15 de março de 2024.

WALTER HERBERT MITTELSDORF, 88 ano(s). Filiação: MARIA RADEMOVIC MITTELSDORF. Sepultamento: CREMATORIO VERTIVAL, sexta-feira, 15 de março de 2024.

