Uma das mais antigas tradições irlandesas, a festa em celebração ao St. Patrick´s Day, ou Dia de São Patrício (17 de março), ganha cada vez mais espaço em Curitiba. Até o próximo domingo (17), vários bares da cidade promovem eventos comemorativos à festa.

Com muito verde na decoração e até mesmo no chope, seguindo à risca a tradição vinda da Irlanda, as comemorações prometem muita alegria e diversão.

Por isso, a Tribuna do Paraná separou alguns lugares para você aproveitar o evento:

Confira alguns dos principais eventos do St. Patrick´s Day em Curitiba

Festival St. Patrick´s Day do Sheridan´s Irish Pub

Prometendo a “maior festa irlandesa do sul do mundo”, o Sheridan´s, pioneiro na celebração da data nacional irlandesa em Curitiba promove um festival com muitos shows, decoração temática, cardápio especial e o já tradicional chope verde.

O festival começa nesta quinta-feira (14) e vai até domingo (17), com shows de 11 bandas diferentes. Entre os destaques estão as bandas U2 Irish, Delorean e Firecracker, além do cantor Rogério Cordoni.

O Sheridan´s fica na Rua Bispo Dom José, 2293, no Batel.

Chopp em dobro no Hard Rock Cafe Curitiba

As celebrações do St. Patrick’s Day no Hard Rock Cafe Curitiba também se estenderá por quatro dias e começa nesta quinta-feira (14). Até sábado (16), clientes que comprarem dois chopes Heineken receberão um copo exclusivo (enquanto durar o estoque). E no domingo, dia oficial da festa, a banda Mandala Folk animará os clientes, com direito a rodadas de chopp em dobro.

O Hard Rock Cafe Curitiba está localizado na Rua Buenos Aires, 50, no Batel.

Cervejaria Bodebrown celebra festa irlandesa no sábado

A festa de St. Patrick’s da Cervejaria Bodebrown será no sábado (16). Além de muita música e diversas opções de cerveja, a festa tem como destaque a cerveja Trooper Aces High, criada em colaboração com a banda Iron Maiden e dedicada a este dia festivo.

O bar da Fábrica da Bodebrown fica na Rua Carlos de Laet, 1015, no Hauer.

Foto: colaboração | Lucas Fermin

Chopp verde no Mustang Sally

Na rede Mustang Sally as festividades começaram no dia 11 e seguem até o dia 31 de março. Os destaques da celebração são o chopp verde e St. Patty´s Colada, bebida esverdeada preparada com uma mistura de rum, vodka, leite de coco, leite condensado e canela.

O Mustang Sally tem unidades no Cabral e nos shoppings Novo Batel, Muelller e Palladium.

Vinho verde no SOUQ Curitiba

O SOUQ Curitiba vai celebrar o Saint Patrick’s Day no domingo (17). Entre as atrações programadas para o evento estão chopp verde, vinho verde e espumante verde para os amantes da celebração.

Além disso, o camarim de pintura estará disponível gratuitamente para adultos e crianças das 14h30 às 16h, permitindo que todos possam fazer o trevinho típico do país no rosto e entrar no clima festivo. A música ao vivo irlandesa será proporcionada pela banda Lonesome Captain, a partir das 14h.

O SOUQ Curitiba fica na Avenida Iguaçu, 4399, na Vila Izabel.

