Hyundai dará R$ 10 mil de desconto no Creta durante o mês de março

A Hyundai Motor Brasil anuncia condições especiais para os modelos HB20 e CRETA durante todo o mês de março. Com destaque para o desconto de R$ 10 mil no CRETA Limited Safety, a promoção também prevê R$ 9 mil reais de valorização no usado oferecido pelos clientes interessados nas versões Comfort Plus, Platinum Safety e N Line do SUV produzido em Piracicaba. Versões do hatch Hyundai HB20 e do sedã Hyundai HB20S também contarão com oportunidades exclusivas.

“O Hyundai CRETA segue em 2024 sendo o carro mais vendido do Brasil no varejo, após garantir a primeira posição em 2023. Como de hábito, queremos celebrar os resultados possibilitando que ainda mais pessoas conquistem o sonho do seu Hyundai zero-quilômetro. As condições especiais de março abrangem uma grande variedade de modelos, em diferentes faixas de preços, para ajudar aqueles que ainda não se decidiram, mas certamente serão conquistados pela qualidade, desempenho, os 5 anos de Garantia Hyundai e toda conectividade que nossos modelos oferecem”, comenta Angel Martinez, vice-presidente de Vendas da Hyundai Motor Brasil.

Uma oportunidade muito especial também será oferecida para o HB20, na versão Limited Plus. O hatch fabricado em Piracicaba terá R$ 10 mil de valorização do veículo usado apresentado na troca até o dia 31.

O Novo Hyundai HB20 e o Novo Hyundai HB20S contam ainda, até o final do mês, com desconto de R$ 4 mil nas versões Comfort Plus 1.0 MT E Comfort Plus 1.0 TGDI AT. As versões Platinum, Platinum Safety e Platinum Plus, tanto do hatch quanto do sedã, oferecem R$ 7,5 mil de valorização do usado oferecido na troca. Com exceção dos modelos Platinum, Platinum Safety e Platinum Plus do HB20 e HB20S, HB20 hatch Comfort Plus 1.0 TGDI MT e CRETA Action, todas as demais versões também contam com a opção de juro zero no financiamento, em condição não cumulativa aos bônus.

Confira abaixo a tabela completa dos modelos com descontos contemplados na campanha especial de vendas para o mês de janeiro e seus respectivos valores promocionais.

Para obter mais informações sobre todos os modelos Hyundai, consultar a lista completa de concessionárias e encontrar a loja mais próxima, acesse: hyundai.com.br.