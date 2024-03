Ford renova o SUV Explorer com a participação da engenharia brasileira

A Ford vai iniciar a venda do Explorer 2025 no segundo trimestre nos Estados Unidos, renovando o SUV mais vendido de todos os tempos da América do Norte, que há mais de três décadas tem determinado o padrão de conforto, desempenho e funcionalidade do segmento. Com três fileiras de bancos e sete lugares, o utilitário esportivo é o sonho de consumo dos viajantes familiares que, como diz o nome, gostam de explorar novos lugares.

Além de visual mais robusto, o Explorer 2025 traz um interior redesenhado e o novo sistema de infotenimento Ford Digital Experience. Pela primeira vez, ele também oferece em algumas versões o sistema de direção sem as mãos Blue Cruise, para uso em determinadas estradas da América do Norte.

A engenharia brasileira participou do desenvolvimento de vários itens do SUV, trabalhando em parceria com o time dos Estados Unidos. A renovação do modelo é mais um exemplo da capacidade do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford Brasil, instalado na Bahia, que hoje responde pela criação e aprimoramento de um terço das funcionalidades embarcadas nos veículos Ford ao redor do mundo.

Nesse trabalho, mais de 50 pessoas participaram do desenvolvimento de vários itens, incluindo testes e integração de processos de engenharia. Entre eles, estão o refinamento de vários elementos do exterior e interior – como faróis, lanternas, tampa traseira, paineis de portas e USBs. Outros exemplos são o novo alerta de ocupante do banco traseiro, que evita o esquecimento de crianças no interior do veículo, e a saudação de boas-vindas com animação no painel e iluminação quando o motorista abre e fecha a porta.

O novo Explorer será oferecido nas versões Active, de entrada, ST-Line, com visual esportivo, ST, de alto desempenho, e topo de linha Platinum, com motor 2.3 EcoBoost ou 3.0 V6 EcoBoost, de 400 cv. Todas têm tração traseira, com 4WD opcional, e transmissão automática de dez velocidades recalibrada.

O novo design inclui grade dianteira maior, faróis de LED mais esguios, protetor dianteiro e difusores laterais mais largos que ajudam a rebaixar visualmente o veículo. As versões ST-Line, ST e Platinum têm a opção de teto preto. Na traseira, as novas lanternas de LED avançam pelo porta-malas, conectando-se ao nome Explorer no centro. As rodas são de 18, 20 ou 21 polegadas.

A cabine, mais refinada, traz novas texturas, cores e materiais suaves ao toque, com painel redesenhado para ampliar o espaço dos ocupantes. Além de bancos dianteiros aquecidos e oito entradas USB, há um sistema de iluminação em sete cores opcional.

Nova experiência digital

O Explorer é o primeiro veículo da marca a trazer o novo sistema de infotenimento Ford Digital Experience, que prioriza o uso da voz para controlar várias funções, como temperatura, navegação, busca, música, rádio, chamadas, mensagens, agenda e aparelhos domésticos, por meio do Google Assistant ou Alexa.

A integração com o Google Maps permite navegar tanto pela tela central de 13,2” como pelo painel de instrumentos de 12,3”. Além de conexão com Android Auto e Apple CarPlay, é possível baixar e usar aplicativos de música, audiolivros e podcast sem depender de um smartphone. Quando o carro está estacionado, o usuário pode ver TV e vídeos em aplicativos e até jogar games, conectando um teclado ou controle via Bluetooth. (Fotos: Ford Motor Company/Divulgação).