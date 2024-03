Iveco Bus lança website para as prefeituras escolherem seus ônibus

Principal fornecedor de ônibus escolar do Programa Caminho da Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Iveco Bus lançou um website com informações detalhadas sobre os modelos 10-190 (Ônibus Rural Escolar 2, para 44 alunos + motorista) e 15-210 (Ônibus Rural Escolar 3, para 59 alunos + motorista) disponíveis pelo programa. Acessando o endereço www.ivecobus.com.br/caminhodaescola/, prefeituras de todo o país tem acesso à dados, fotos, fichas técnicas e prazos estimados de entrega dos produtos, que garantem acesso seguro e permanência dos alunos em escolas públicas, evitando a evasão escolar.

Um passo a passo orienta como aderir às opções de aquisição via Sistema de Gerenciamento de Adesão a Registro de Preços (SIGARP) do FNDE. A página traz ainda um formulário de contato, que coloca a equipe Iveco Bus à disposição para auxiliar no processo.

Desde que os primeiros CityClass foram às ruas, a Iveco Bus se dedica como fornecedora de transporte escolar eficiente, confiável e com melhor TCO no Brasil. Como resultado, os ônibus do Caminho da Escola oferecem o melhor custo benefício da categoria.

“A nova versão do ORE 2 passou por diversas melhorias e, pelo Programa Caminho da Escola, está com custo mais acessível que o ORE 1”, destaca Paulo Kazuto, coordenador de Marketing Produto da Iveco Bus.

Potência, resistência, acessibilidade, conforto e segurança

Confortáveis e espaçosos, os Iveco Bus para o Caminho da Escola combinam potência, resistência, acessibilidade, conforto e segurança. Os modelos têm a maior potência da categoria. No Iveco Bus 10-190 (ORE 2) são 190 cavalos e torque de 610Nm, com capacidade para 44 alunos + motorista e tanque de combustível de 140 litros. O Iveco Bus 15-210 (ORE 3) agrega motor de 210 cv e torque de 720Nm, para 59 alunos + motorista e tanque de 220 litros, para maior autonomia.

Os veículos são 100% acessíveis, com dispositivo de poltrona móvel (DPM) em que o passageiro com pouca mobilidade embarca e desembarca sentado. Outra inovação é o ar condicionado de série, que oferece um ambiente climatizado para os alunos, reduzindo o desconforto em condições extremas de temperatura.

Além do chassi reforçado, que garante durabilidade e resistência para terrenos difíceis, os IVECO BUS 10-190 (ORE 2) e 15-210 (ORE 3) vem com balanços dianteiro e traseiro reduzidos, proporcionando maior manobrabilidade e estabilidade, otimizando a segurança em estradas irregulares; bloqueio de diferencial automático, para uma tração excepcional em condições severas de terrenos, oferecendo controle e segurança; e suspensão reforçada, resultando em um desempenho superior em estradas de terra, garantindo conforto e minimizando o desgaste do veículo.

Acesso seguro e permanência em sala de aula

Iniciativa do Governo Federal, o Programa Caminho da Escola facilita a renovação de frotas municipais com veículos zero quilômetro km a preços acessíveis, garantindo o acesso seguro e a permanência dos alunos em escolas públicas, evitando a evasão escolar.

“Ao longo da nossa trajetória, a Iveco Bus já entregou mais de 8.000 ônibus para o Caminho da Escola. O programa é fundamental para auxiliar estados e municípios a reduzir a evasão escolar e se encaixa perfeitamente dentro dos valores de inclusão e diversidade da Iveco Bus, proporcionando mobilidade para todos”, afirma Danilo Fetzner, diretor da Iveco Bus para América Latina. “Nos orgulhamos em fazer parte desta iniciativa vital para o desenvolvimento do país e dos municípios”.