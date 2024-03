Harmuch corre 1.ª etapa da Copa Shell HB20 em Campo Grande-MS

O piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/ Place Investimentos XP/Luminary) participa no fim de semana (15 a 17/03), da 1.ª etapa da Copa Shell HB20 2024, na categoria Master, que será realizada no Autódromo de Internacional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Copa Shell HB20 2024 faz parte evento Vicar e neste fim de semana estará num Racing Day, onde ainda teremos as etapas da Copa Truck 2024 e NASCAR Brasil 2024, com corridas no sábado e domingo.

Os pilotos só tiveram contato com os carros da temporada 2024 nessa semana, onde Cláudio Harmuch teve o primeiro treino livre nessa quinta-feira (14/03), na pista de Campo Grande. A temporada 2024 da Copa HB20 será disputada em oito etapas, nas seguintes datas: 16 e 17 de março (Campo Grande-MS); 13 e 14 de abril (Goiânia-GO); 15 e 16 de junho (Nova Santa Rita-RS); 03 e 04 de agosto (Interlagos-SP); 31/08 e 01 de setembro (Cascavel-PR); 12 e 13 de outubro (Mogi Guaçu-SP); 16 e 17 de novembro (A definir); e 07 e 08 de dezembro (Goiânia-GO).

Cláudio Harmuch inicia a sua segunda temporada na Copa Shell HB20, de pois da sua estreia em 2023, na categoria Super, quando encerrou o campeonato na sexta posição da classificação final, com 136 pontos ganhos. “Depois de um ano de estreia em 2023 e com resultados acima do esperado, iniciamos a temporada 2024 querendo “brigar” pelo título da categoria Master. Com o patrocínio da Uninter, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e apoio da Place Investimentos XP e da Luminary, vou em busca de mais vitórias na categoria Master da Copa Shell HB20 2024. Teremos muito trabalho em uma categoria muito disputada, com os melhores pilotos do Brasil em provas dessa modalidade, mas temos condições de proporcionar boas corridas brigando pelas vitórias. Nessa primeira etapa, já adaptado ao estilo de disputa da Copa Shell HB20, quero manter o foco e estar sempre entre os primeiros da categoria, em busca do primeiro lugar sempre”, declarou Cláudio Harmuch (Unintere/ Place Investimentos XP/Luminary).

Confira a programação completa do fim de semana em Campo Grande:

Sexta-feira, 15 de março – Portões fechados ao público:

08h00 – NASCAR Brasil – Shakedown;

11h20 – Copa HB20 – Treino Livre 1;

12h00 – NASCAR Brasil – Shakedown 2;

12h35 – Copa Truck – Treino Livre 1 Super;

13h30 – Copa Truck – Treino Livre 1 Pro;

14h40 – Copa HB20 – Treino Livre 2;

15h00 – NASCAR Brasil – Treino Extra;

15h40 – Copa Truck – Treino Livre 2 Super;

16h35 – Copa Truck – Treino Livre 2 Pro;

17h40 – Copa HB20 – Treino de Duplas.

Sábado, 16 de março – Abertura dos portões – 08h00:

08h05 – NASCAR Brasil – Treino Livre 1;

09h05 – Copa Truck – Treino Livre 3 Super;

09h55 – Copa Truck – Treino Livre 3 Pro;

10h40 – Copa HB20 – Treino Livre;

12h40 – Copa HB20 – Qualy Pro;

12h50 – Copa HB20 – Qualy Elite e Super;

13h05 – Copa HB20 – Qualy Master;

13h20 – NASCAR Brasil – Treino Livre 2;

14h15 – Copa Truck – Qualy Super;

14h55 – Copa Truck – Qualy Pro;

16h20 – Copa HB20 – Corrida 1;

16h55 – NASCAR Brasil – Qualy 1;

17h35 – NASCAR Brasil – Qualy 2.

Domingo, 17 de março – Abertura dos portões – 08h00:

08h30 – NASCAR Brasil – Warm Up;

09h15 – Copa Truck – Warm Up;

09h35 – NASCAR Brasil – Corrida 1;

11h00 – Visitação aos Boxes;

12h05 – NASCAR Brasil – Corrida 2;

13h30 – Copa Truck – Corrida 1;

14h15 – Copa Truck – Corrida 2;

15h18 – Copa HB20 – Corrida 2.

(Fotos: Vnderley Soares/Vicar/Divulgação).