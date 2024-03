Confira 6 benefícios do ciclismo para a saúde física e mental

O ciclismo é uma modalidade de atividade física que oferece uma ampla gama de benefícios para a saúde física e mental. Além de ser uma forma eficaz de exercício aeróbico, que ajuda a fortalecer o sistema cardiovascular e a aumentar a resistência, também é uma atividade de baixo impacto, poupando as articulações e os músculos de lesões comuns associadas a outras práticas mais intensas.

Por isso, o ortopedista especialista em quadril David Gusmão lista seis vantagens de adotar a prática no seu dia a dia, destacando como o exercício pode melhorar a qualidade de vida.

Confira:

1. Reduz a fadiga muscular

O ciclismo é uma atividade de resistência que exige esforço prolongado e constante. Ao praticá-lo regularmente, você melhora sua resistência aeróbica e anaeróbica, o que significa que você pode sustentar esforços físicos por mais tempo e com menos fadiga.

“O exercício melhora a capacidade do sistema cardiovascular de fornecer oxigênio e nutrientes aos músculos durante atividades prolongadas. O aumento da resistência cardiovascular resultante do ciclismo pode reduzir a fadiga muscular e melhorar a capacidade de realizar atividades diárias com mais facilidade”, destaca Gusmão.

2. Melhora a saúde articular

O ciclismo é um exercício de baixo impacto, o que significa que coloca menos estresse nas articulações em comparação com atividades de alto impacto, como correr. Ao pedalar, você fortalece os músculos ao redor das articulações, proporcionando estabilidade adicional. “Isso torna [o exercício] especialmente benéfico para aqueles que buscam fortalecer a musculatura sem o risco de lesões comuns em outras atividades físicas”, acrescenta o médico.

3. Favorece a saúde mental

Pedalar ao ar livre pode ter um impacto positivo no bem-estar mental. A exposição à natureza e à luz solar pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão. Além disso, o ciclismo libera endorfinas, neurotransmissores que promovem a sensação de felicidade e bem-estar.

4. Aumenta a socialização

O ciclismo também pode ser uma atividade social, proporcionando oportunidades para conhecer novas pessoas e fazer parte de comunidades locais de ciclistas. Participar de passeios em grupo ou eventos ciclísticos pode criar um senso de pertencimento, além de motivar a manutenção de uma rotina de exercícios.

5. Evita o sedentarismo

O sedentarismo está associado a uma série de problemas de saúde, incluindo obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Ao incorporar o hábito de pedalar à rotina diária, as pessoas podem reduzir os efeitos negativos do sedentarismo e aumentar sua saúde geral do corpo, como fortalecer o coração, melhorar a circulação sanguínea e diminuir o risco de ataques cardíacos e derrames.

6. Fortalece a musculatura

De acordo com o David Gusmão, o ciclismo é uma eficaz ferramenta na luta contra a fraqueza muscular. “Pedalar é uma atividade aeróbica de baixo impacto que envolve o uso coordenado de diversos grupos musculares, especialmente os músculos das pernas, core e glúteos. Esses músculos são constantemente ativados para impulsionar os pedais e sustentar o corpo na bicicleta. Assim, a atividade promove o fortalecimento muscular devido à resistência aplicada aos músculos durante os movimentos repetitivos”, afirma o profissional.

Cuidados necessários antes de praticar o ciclismo

O especialista em quadril enfatiza a importância de praticar o ciclismo com cuidado, especialmente em áreas de tráfego intenso, e utilizar equipamentos de proteção, como capacete e luvas. Se necessário, é recomendável buscar o auxílio de um profissional da saúde, como um fisioterapeuta ou um treinador pessoal, para garantir que a prática seja segura e adequada às necessidades individuais.

