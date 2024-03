O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), assinou o contrato com a empresa Moretti Engenharia Consultiva Ltda para realizar avaliação de encostas e taludes do entorno da Estrada da Graciosa (PR-410) em Morretes, no Litoral. O objetivo é identificar áreas de risco entre o km 6 e o km 16 da rodovia, e elaborar soluções para prevenir futuros escorregamentos de terra e rochas que possam atingir a pista.

O investimento será de R$ 2.640.334,14, com prazo de execução de 150 dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço, o que deve acontecer em breve.

Portal da Estrada da Graciosa. Foto: Felipe Rosa/Arquivo/Tribuna do Paraná

Será feito o mapeamento e perfilamento a laser utilizando veículo aéreo, avaliação das condições de drenagem, avaliação das condições geotécnicas e realização de sondagens, consolidação de estudos sobre o trecho e elaboração de um mapa de risco, e de projetos básicos de engenharia para os pontos críticos identificados. Ao todo será avaliada uma área de 6,82 quilômetros quadrados.

Na sequência o DER/PR irá estudar estas soluções e executar as obras necessárias, evitando que a Estrada da Graciosa volte a ser interditada devido às fortes chuvas que têm danificado a região nos últimos anos.

Obra emergencial

No final do ano passado o DER/PR concluiu obra emergencial de recuperação de cinco pontos de escorregamento da Estrada da Graciosa, entre o km 7 e o km 12, utilizando soluções de cortina atirantada e solo grampeado verde.

A rodovia é histórica, tendo completado 150 anos em 2023, e possui características atípicas em relação ao resto da malha rodoviária estadual, como faixas de rolamento estreitas e curvas fechadas e íngremes, fatores que aumentaram a complexidade da obra.

