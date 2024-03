Uma operação policial trouxe muitos transtornos para os motoristas que trafegavam pela BR-277, na região dos bairros Jardim das Américas e Cajuru, em Curitiba, no início da tarde desta quinta-feira (14). Equipes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar um homem, possivelmente em surto psicótico, que estava sobre o teto da passarela de pedestres que cruza a rodovia.

Para que essa retirada fosse feita da forma mais segura, a BR-277 foi totalmente interditada nos dois sentidos. Os acessos aos bairros na pista sentido Curitiba também foram bloqueados e a passarela também foi interditada.

Com o bloqueio da pistas, que durou cerca de 30 minutos, filas se formaram nos dois sentidos da BR-277. De acordo com a concessionária EPR Litoral Pioneiro, o congestionamento no local chegou a um quilômetro de extensão em ambos os sentidos da rodovia.

Após a retirada do homem, que foi encaminhado até uma ambulância para receber atendimento médico, as pistas foram liberadas pouco antes das 13h, e o trânsito na BR-277 logo passou a fluir normalmente.

