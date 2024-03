Júri do caso Daniel tem início; Edson Brittes e mais seis pessoas no banco dos réus

Depois de mais de cinco anos da morte do jogador de futebol Daniel Corrêa Freitas, o júri popular dos sete acusados tem início nesta segunda-feira (18), no Fórum de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A previsão é que o julgamento se estenda até quarta-feira (20).

O júri está marcado para iniciar às 9h com a escolha dos jurados, selecionados por sorteio. De 160 pessoas convocadas, sete serão selecionadas para o Conselho de Sentença.

Nilton Ribeiro, advogado que representa a família de Daniel, espera uma sentença exemplar devido a quantidade de provas que comprovam o crime brutal. “Nós estamos aguardando uma sentença exemplar para este caso, porque além da brutalidade e covardia empregada nesse caso, devem ser ser reprimidas com uma sentença exemplar”, comentou o advogado.

O caso ocorreu em 2018, quando o jogador de 24 anos foi encontrado morto em uma área rural de São José dos Pinhais, parcialmente degolado e com o órgão genital cortado, segundo a polícia. O crime ocorreu após Daniel participar da festa de aniversário de Allana Brittes, filha do empresário Edison Luiz Brittes Júnior, de 38 anos. O empresário confessou posteriormente ter assassinado o jogador.

A família da vítima, que mora no interior de Minas Gerais, é esperada para acompanhar o júri.

Família Brittes está no banco dos réus. Na foto Allana Briites, Edison Brittes e Cristiana Brittes. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Réus do caso Daniel

Após a conclusão do inquérito policial, sete pessoas viraram réus pela morte de Daniel:

Edison Brittes Jr. assassino confesso do atleta, indiciado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menor e coação do curso do processo;

Cristiana Brittes: indiciada por homicídio qualificado, coação de testemunha e fraude processual;

Allana Brittes: indiciada por coação de testemunha e fraude processual;

Eduardo da Silva: indiciado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor;

Ygor King: homicídio triplamente qualificado e ocultação do cadáver;

David Willian da Silva: homicídio triplamente qualificado e ocultação do cadáver;

Evellyn Brisola Perusso: Fraude processual.

O que dizem os envolvidos?

Edison Brittes Júnior

Edison Brittes Jr é o assassino confesso do atleta, Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Elias Mattar Assad, advogado do acusado, informou que o cliente reagiu a uma ação de Daniel Corrêa Freitas. “Ele é vítima de uma situação, e nada teria acontecido”, comentou o representante de Edison ao se referir a uma acusação de que Daniel Corrêa Freitas tentou abusar sexualmente de Cristiana Brittes.

Cristiana Rodrigues Brittes

A defesa de Cristiana Rodrigues Brittes, representada por Thaise Mattar Assad, informou que espera que a sociedade de São José dos Pinhais finalmente compreenda as reais circunstâncias do caso.

Allana Emilly Brittes

Caroline Mattar Assad e Louise Mattar Assad, que representam Allana Emilly Brittes, afirmaram que confiam na justiça.

Eduardo Henrique Ribeiro da Silva

As advogadas Jéssica Virgínia Moreira e Clarissa Taques, que representam Eduardo Henrique, comunicaram que anseiam que os fatos sejam verdadeiramente esclarecidos, a de forma íntegra, plena e tranquila

David Willian Vollero Silva e Ygor King

O advogado Rodrigo Faucz, que defende David Willian Vollero da Silva e Ygor King, afirmou que foi comprovado que os dois clientes participaram apenas das agressões dentro da casa e não tiveram qualquer envolvimento no momento do homicídio.

