Problemas ocasionados por fatores climáticos, aliados ao alto consumo, deixam o sistema de distribuição de água comprometido em pelo menos seis bairros de Curitiba na manhã desta segunda-feira (18). Segundo a Sanepar, o risco de falta de de água ou oscilação de pressão na rede afeta o abastecimento nos seguintes bairros de Curitiba: Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Santa Felicidade, São Braz e Santo Inácio.

Segundo a companhia a normalização deve ocorrer até as 8 horas desta segunda-feira (18), de forma gradativa. A companhia orienta que, em situações como esta, a população deve priorizar água tratada para higiene e alimentação.

Em dias mais quentes, a população deve ficar mais atenta e não desperdiçar água. Adie serviços que não sejam essenciais.

A sanepar lembra que podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. De acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Ficou sem água? RECLAME!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

