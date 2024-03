Andressa Urach, 36, fez mais um procedimento estético extremo: com o objetivo de afinar a cintura, ela removeu duas costelas. A modelo exibiu em suas redes sociais os ossos retirados por meio de cirurgia. “Que lindas minhas costelinhas”, escreveu.

Em outra publicação, antes de passar pelo procedimento, Andressa mostrou imagens de sua consulta com o médico e afirmou estar realizando um sonho.

“Hoje eu vim realizar um sonho: retirar as costelas”, disse a ex-participante de “A Fazenda” (Record).

O médico que operou Andressa, Gustavo Ramasco – que é de Curitiba, mas esteve em Porto Alegre para atender Andressa Urach- explicou sobre o procedimento em suas redes sociais: “Vim atender a Andressa Urach, que tem o sonho de melhorar ainda mais sua cintura com a retirada das costelas flutuantes. Realizamos a primeira cirurgia de remodelamento costal”, afirmou.

Segundo o cirurgião, a técnica promete reduzir a circunferência da cintura em até 15 centímetros. Urach ainda aproveitou para fazer outros procedimentos, como uma lipoaspiração nos braços e a troca das próteses dos seios, e segue se recuperando em casa. “Primeiro ficamos feias para depois ficar bonitas”, escreveu.

Hidrogel, UTI e experiência de quase morte

Vale lembrar que, há dez anos, a modelo teve uma complicação grave devido a um procedimento estético com preenchimento de hidrogel na perna, que necrosou os tecidos. Ela correu risco de morte e passou meses internada, parte do tempo na UTI, em estado gravíssimo.

