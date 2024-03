Festival de Pão com Bolinho de Curitiba tem 52 participantes; veja todos!

Começa nesta quarta-feira (20) o 20º Festival de Pão com Bolinho de Curitiba. Com 52 bares participantes, o evento acontece de 20 de março a 15 de abril e mais uma vez, integra a programação oficial do Festival de Curitiba, que agrega teatro, arte e gastronomia.

“Esta 20ª edição é um marco para nós! Ao longo desse período, conseguimos popularizar o sanduíche que é a cara de Curitiba e que passou a fazer parte obrigatória dos cardápios de bares e botecos da cidade”, diz Sérgio Medeiros, criador do festival de Pão com Bolinho através da plataforma de gastronomia Curitiba Honesta.

Para esta edição, vários empreendimentos estão oferecendo combos de pão com bolinho e drinks. Além disso, em referência ao Festival de Curitiba, os sanduíches ganharam nomes de personagens do teatro ou cinema. O valor é de R$ 22 o sanduíche e, no combo com um drink, R$ 43. Pela primeira vez, o festival tem um participante da Lapa e outro em feiras gastronômicas de Curitiba.

Os participantes capricharam nas receitas e na criatividade. Os sanduíches trazem os as mais variadas proteínas e combinações. Tem bolinho com blend de costela e bacon, carne bovina clássica, bovina com queijo parmesão, carne suína e até bolinho de peixe. Como acompanhamentos, queijos gorgonzola, provolone, muçarela, mascarpone, coalho e outros. E molhos dos mais variados.

Entre os homenageados com nomes de sanduíches e drinks, temos o Auto da Compadecida, Frida Kahlo, Regina Vogue, Lala Schneider, As Crônicas de Nárnia, Teatro Paiol, Carmem Miranda, Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Vampiro e a Polaquinha, grupos de teatro EnCena e Cena Hum, e muitos outros.

Veja a lista de todos os participantes do Festival do Pão com Bolinho, com fotos e descrições dos lanches.

A Ostra Bêbada

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de peixe, molho tártaro especial da casa, alface e cebolinha verde servido no pão francês. Drink: Maracutaia – Maracujá, cataia, Steinhaeger Honig Doble W (licor de mel), açúçar e gelo.

Endereço: Rua Ermelino de Leão, 95 – Centro. Funcionamento e Horário: Terça a sábado das 11 às 23h. Domingo das 11h às 17h. @aostrabebada

Baba Culinária Árabe

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne bovina, pasta de alho, picles, tomate, servido no pão árabe. Acompanha Rahat (docinho árabe de goma). Acompanha molho do dia. Endereço: Alameda Prudente de Moraes, 1100 – Centro Funcionamento: Terça a sábado das 12h às 21h. @baba_culinaria_pizzas_arabes

Barbaran

Bolinho de carne suína, queijo cheddar, requeijão cremoso, azeitona, cebola caramelizada, servida no pão francês. Drink 1: manga, abacaxi, hortelã, pimenta rosa, xarope de mojito, Steinhaeger Doble W, água tônica e gelo.

OU Drink 2: maça verde, limão, pimenta rosa, xarope de maçã verde, Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Endereço: Al. Augusto Stellfeld, 799 – Centro Funcionamento e Horário: Terça a quinta das 18h às 23h30. Sexta das 17h30 à 0h. Sábado 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania

Barbarella Bakery

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, molho sugo, fonduta de gorgonzola, manjericão, servido no pão baguete. Drink: Barbarella – Submarinho (cerveja + shot de Steinhaeger Doble W).

Endereço: Rua Comendador Araújo, 795 – Batel. Funcionamento: Todos os dias das 08h às 23h. @barbarella

Bar do Montejorge

Bolinho de cupim defumado e empanado na farinha panko, creme azedo da casa, rúcula, tomate, servido no pão d’água. Acompanha molho de pimenta da casa. Drink: Caipirinha – Limão taiti, vodka Doble W, açúcar e gelo.

Endereço: Rua Professor Dário Veloso, 581 – Vila Izabel. Funcionamento: Terça a sexta das 16h às 23h. Sábado das 11h às 22h30 Domingo das 11h às 16h @bardomontejorge

Baroneza

Bolinho de carne bovina, alface, tomate, servido no pão francês. Acompanha fritas. Drink: Ilha da Fantasia – Limão, morango, manjericão, Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Endereço: Rua Conselheiro Carrão, 279, Juvevê Funcionamento e Horário: Segunda a sábado das 16h às 23h. Quinta a sábado tem couvert artístico de R$7,00. @barbaroneza

Bastards – Bar da Fábrica

Bolinho de blend de carne suína e bovina empanado em farinha panko, cebola crocante, queijo muçarela, maionese da casa, cebolinha, servido no pão crocante.

Endereço: Rua Comendador Lustoza de Andrade, 69 – Bom Retiro. Funcionamento: Terça a quinta das 12h às 23h. Sexta e sábado das 12h às 00h.

Domingo das 12h às 22h30. @bardafabricabastards

Bom Scotch

Bolinho bovino com temperos caseiros, bacon tostado, queijo derretido, maionese caseira de alho, alface e tomate, servido no pão cervejinha. Drink: Canela Citrus – Gin Doble W, refrigerante citrus, canela em pau e gelo.

Endereço: Rua Morretes, 347 – Água Verde. Funcionamento e Horário: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado das 12h às 01h. Domingo e feriado 16h à 0h. @bomscotch

Boteco da Ordem

Bolinho de costela bovina recheado de queijo muçarela, bacon, queijo mucarela, molho de alho, servido no pão d’ água. Drink da Ordem: morango, limão, xarope de cranbery, água com gás, Seinhaeger Honig Doble W (licor de mel).

Endereço: Rua Jaime Reis 12 – Largo da Ordem. Funcionamento e Horário: Todos os dias das 17h às 23h. @botecodaordem

Boteco do Bolacha

Bolinho de blend de costela bovina e bacon, muçarela, maionese da casa temperada, cheiro verde, servido no pão d’água. Acompanha molho de pimenta da casa. Drink: O Auto da Compadecida – manga, limão, Steinhaeger Honig Doble W (licor de mel), pimenta rosa, xarope de açúcar e gelo.

Endereço: Rua Rio Japurá, 1462 – Bairro Alto. Funcionamento: Terça a Sábado das 17h30 às 23h. @_botecodobolacha

Boteco Municipal

Bolinho de blend de carne bovina, creme de queijo, crisp de bacon, cebolinha, finalizado om sour cream, servido no pão. Acompanha fritas, pimenta caseira e maionese da casa. Drink: Esta Noite é Nossa – Caipirinha de limão siciliano e pimenta dedo de moça, Steinhaeger Doble W

Endereço: Rua General Carneiro, 1454 – Centro – Em frente ao Mercado Municipal. Funcionamento: Segunda a quarta das 8h às 18h. Quinta a sábado das 8h às 22h. Domingo das 10h às 15h. @botecomunicipalcwb

Bravo Mex – Lapa

Bolinho de blend de carne bovina com linguiça lapeana, creme de cheddar, guaca mole, tortilha de milho servido no pão sweet honey. Acompanha geléia de abacaxi com pimenta. Drink: Don Diego – Suco de pêssego, fatia de laranja, bitter, Steinhaeger Honig Doble W (licor de steinhaeger de mel), Sprite e gelo.

Endereço: Rua Amintas de Barros, 29 – Centro Histórico – Lapa. Funcionamento: Segunda a Sábado 11h as 14h. Terça a Sábado 19h as 23h. @bravo.mex.lapa

Burger Beast – Feiras / Burger Beast – Tork’n Roll

Bolinho bovino de Angus empanado no fubá e panko, cebola crispy, sunomono, maionese artesanal de manjericão e mostarda escura servido no pão brioche.

Endereço e Funcionamento: Feiras: Terça: Novo Mundo – 14h às 20h. Quarta: Jardim das Américas – 15h às 21h30. Quinta: Pinheirinho (Praça Zumbi dos Palmares das) 15h às 21h30. Sexta: Boa Vista (Conj. Cassiopéia) – 15h às 21h30. @burgerbeast_cwb

Burger Beast – Tork’n Roll – Endereço: Av. Marechal Floriano 1695 – Tork Funcionamento e Horário: Sexta e sábado das 20h às 03h. @burgerbeast_cwb

Burguer Bar – Juvevê / Burguer Bar – Xaxim

3 Bolinhos de Costela, maionese artesanal, fondue de queijos, provolone maçaricado na mesa, servido no pão d’água. Acompanha maionese especial da casa. Drink: Steinhaeger Honig Doble W (licor de mel), tônica pink, morango, xarope de açúcar e gelo.

Endereço: Rua Constantino Marocchi, 554 – Juvevê. Funcionamento e Horário: Segunda a sábado das 18h às 23h @burguer.bar

Endereço: Rua Francisco Derosso, 1095 Loja 03 – Xaxim Funcionamento e Horário: Segunda a sábado das 18h à 23h. @burguer.bar

Canabenta

Bolinho de massa de carne bovina, vinagrete especial da casa, queijo muçarela derretido e maionese especial do Canabenta.

Endereço: R. Itupava 1431 – Alto da XV Funcionamento e Horário: Segunda a quinta das 17h às 22h40. Sexta das 17h às 23h40. Sábado e Domingo das 12h às 23h40. @canabenta

Cão Véio

Bolinho de carne bovina recheado com queijo muçarela, tomate picante, molho chimichuri, maionese de alho, servido no pão crocante. DRINK: Caipirinha – Steinhaeger Doble W com limão taiti, xarope de mel e manjericão.

Endereço: Rua Aferes Angelo Sampaio -1744 – Batel Funcionamento: Segunda a sábado das 18h à 0h. @caoveiocuritiba

Cartolas Sports Bar

Bolinho de blend de carne bovina e bacon, queijo cheddar, alface, tomate, maionese verde da casa, servido no pão crocante. Acompanha fritas. Drink: Campeões do Mundo – morango, limão, Steinhaeger Honig Doble W (licor de mel), gengibre, açúcar e gelo.

Endereço: Rua Emiliano Perneta, 880 – Centro Funcionamento e Horário: Terça a sábado 17h às 23h. Domingo das 15h às 22h. @cartolassportsbar

Cenna Cinco

Bolinho de blend de carne bovina e bacon, queijo prato maçaricado, maionese verde da casa, cebolinha, servido no pão crocante. Acompanha vinagrete e mostarda dijon. Drink: Caipirinha Dois Amores – limão tahiti, limão siciliano, cachaça Schnaps Doble W, Steinhaeger Doble W, xarope de açúcar e gelo.

Endereço: Rua Padre Anchieta, 2194 – Bigorrilho. Funcionamento: Segunda das 11h30 às 14h30 Terça a sexta almoço das 11h30 às 14h30 jantar 17h às 23h Sábado das 17h às 23h. @cennacinco

Charles Burguer

Bolinho de carne bovina, molho de tomate parmegiana, queijo muçarela, cebola crocante, molho especial da casa, servido no pão d’água. Acompanha batatas chips. Drink: Tinto de Verano – morango, hortelã, vinho tinto, Steinhaeger Doble W, refrigerante de limão e gelo.

Endereço: Av. Candido Hartmann 392 – Mercês Funcionamento e Horário: Todos os dias das 17h à 0h. @charles_burguer

Dom Smoke Bar

Bolinho de carne com temperos especiais do Dom Smoke e com crocância, queijo provolone derretido, maionese da casa, cebolinha servido no pão artesanal com provolone. Acompanha vinagrete especial, maionese artesanal de ervas finas e molho da casa com especiarias. Drink: Eletric Lemonade – limão, vodka Doble W, Curaçao Blue, soda de limão, xarope de açúcar.

Endereço: Avenida Manoel Ribas, 297- Loja 02 – São Francisco Funcionamento e Horário: Terça a domingo das 17h à 00h. @domsmokebar

Empório Digby

Bolinho de blend de carne bovina e bacon com pimenta biquinho, queijo provolone derretido, vinagrete, maionese de páprica defumada, servido no pão cervejinha. Drink: Beijos de Verão – suco de maracujá, morango, Steinhaeger Doble W, espumante Brut, xarope de açúcar e gelo.

Endereço: Augusto Stresser, 318 – Alto da Glória. Funcionamento: Terça a Sexta das 17h às 22h Sábado das 11h às 15h @digby_emporio

Empório Kaminski

Bolinho temperado com especiarias, empanado na farinha panko e frito, queijo cheddar ou muçarela (a escolher), cebola fatiada e chapeada, tomates, maionese caseira, servido no pão d´agua. Acompanha mostarda.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 6355 – Seminário Funcionamento: Segunda a domingo das 6h30 às 21h. @emporiokaminski

Evil Hops

Bolinho de carne com malte da cervejaria recheado com ovo cozido, queijo muçarela gratinado, maionese artesanal com alho, rúcula, servido no pão crocante. Acompanha batata rústica salpicada com ervas finas. Drink: Quatro tipos de chope, acompanhado de um shot de Steinhaeger Doble W e raspas de limão.

Endereço: Rua Atílio Brunetti, 2251 – Pinheirinho. Funcionamento: Terça a sábado das 16h às 23h @evilhopsbrewpub

Funiculare – Paseo República

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, cebola crispy, maionese cítrica, servido no pão francês. Acompanha vinagrete.

Endereço: Av. Rep. Argentina, 2557 – Portão Funcionamento e Horário: Terça a das 18h às 23h. Sábado e Domingo das 12h às 23h. @funicularepizzaria

Garden

Bolinho de costela bovina, cheddar, molho de alho, servido no pão Riviera.

Endereço: Avenida Jaime Reis 22, São Francisco Funcionamento e Horário: Todos os dias 17h às 23h. @gardencwb

Gasfood

Bolinho de carne bovina defumado com lenha de macieira, queijo muçarela, rúcula, maionese artesanal, servido no pão com gergelim. Drink: Caipirinha de Steinhaeger – limão rosa, Steinhaeger Doble W, xarope de açúcar e gelo.

Endereço: Rua José Merhy, 1605 – Boa Vista Funcionamento e Horário: Terça a Sexta das 18h às 23h. Sábado das 12h às 23h. @gasfood

Green Gate

Bolinho de carne bovina, queijo cheddar, molho salsa, maionese da casa, cheiro verde, servido no pão cervejinha. Acompanha fritas salpicadas. Drink: Abacaxi, hortelã, Steinhaeger Feur Doble W (licor de canela com pimenta), energético de frutas tropicais, xarope de açúcar e gelo.

Endereço: Av. Dos Estados 1214 – Portão Funcionamento e Horário: Segunda a quinta das 17h às 23h30. Sexta e Sábado das 16h à 00h. @greengatebar

Hamburgueria Água Verde

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, cheiro verde, servido no pão crocante. Acompanhado de maionese artesanal e geleia de pimenta. Drink: Negroni- Steinhaeger Doble W, Rot Bitter Doble W, licor de ervas Haeger Krauter Doble W e laranja.

Endereço: Av. Dos Estados 630 – Agua Verde. Funcionamento e Horário: Segunda à Quinta das 18h às 23h. Sexta e Sábado das 18h às 23h30. @hamburgueriaaguaverde

Endereço: R. Cap. Leonidas Marques, 1278 – Uberaba

Funcionamento e Horário: Segunda a Quinta das 18h às 23h.

Sexta e sábado das 18h às 23h30. @dasamericashamburgueria

Inácio

Bolinho de carne bovina, tomate cereja, muçarela, manjericão, maionese verde artesanal servido no pão francês.

Endereço: Inácio Lustosa, 343 – São Francisco Funcionamento: Quarta e Quinta das 17h30 ás 23h Sexta e Sábado da s 17h30 às 01h Domingo das 16h30 às 22h @inacio.bar

Jabuti

Bolinho de cupim empanado na farinha panko, queijo muçarela, cebola crocante, redução de licor Haeger Krauter Doble W (licor de ervas), salada de tomate cereja, cebola roxa, manjericão, aceto balsâmico e licor Haeger Krauter Doble W (licor de ervas), molho rose, servido no pão brioche. Acompanha fritas e molho rose. Drink: Aroeira do Sertão- limão siciliano, defumação interna de canela e zimbro, xarope artesanal de maracujá, cachaça Schnaps Doble W com infusão de amburana, aperol e gelo.

Endereço: Rua Professor Assis Gonçalves, 1506 – Agua Verde Funcionamento e Horário: Segunda a sexta das 17h às 23h. Sábado das 17h30 às 23h. @jabutibar

Kanavial

Bolinho de blend de carne bovina e linguiça Blumenau, maionese da casa, alface, tomate, picles, queijo provolone, cream cheese, bacon, servido no pão redondo francês. Drink: Maracujá, Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Endereço: Rua Castro, 731 – Água Verde. Funcionamento e Horário: Segunda à Sábado das 11h30 às 23h Quarta a Sábado das 11h30 às 23h30. Domingos das 11h30 às 16h. @kanavial_bar

Ksabar

Bolinho de carne bovina, salame italiano, queijo muçarela, tomate confit, maionese da casa, cebolinha, servido no pão d’água. Acompanha polentas fritas. Drink: Sonhos de Uma Noite de Verão- morango, suco de maçã, suco de limão, essência de baunilha, hortelã, Vodka Doble W e gelo.

Endereço: Desembargador Motta, 3272 – Mercês Funcionamento e Horário: Quarta a Sábado das 17h ás 23h30 @ksabar2023

Lupita

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, cebola crispy, maionese cítrica, servido no pão francês. Acompanha vinagrete.

Endereço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 15 A – Centro. Funcionamento e Horário: Segunda a sábado das 10h às 23h30. @lupitabistrobar

Marcenaria Costela Bar

Bolinho de carne bovina, patê de torresmo com raiz forte, queijo muçarela, pepino azedo, servido no pão d’água. Drink: A Polaquinha – maracujá, manjericão, pimenta preta, Steinhaeger Doble W, açúcar demerara e gelo.

Endereço: Rua Chile, 1651 – sala 04 – Em frente a UniCuritiba – Rebouças

Funcionamento e Horário: Quarta a sexta das 11h30 às 14h30 (almoço)

Segunda a sexta das 17h às 23h30 Sábado e domingo das 11h30 às 16h @marcenariabar

Mavy Gastrobar

Bolinho de carne bovina, queijo coalho, carne defumada e desfiada, pimenta de cheiro, conserva de grão de mostarda, cebolinha, maionese Mavy, servido no pão crocante. Drink: Fogo Nordestino: limão, canela defumada, citrus, Monin de cranbery, cachacha de jambu, Steinhaeger Feuer Doble W (licor de canela com pimenta) e gelo.

Endereço: Alameda Princesa Izabel, 1399 – Bigorrílho Funcionamento: Segunda a quinta das 17h às 23 Sexta das 17h às 23h30 Sábado das 12h às 15h30 e retorna às 17h até 23h30.@mavy_gastrobar

Mercearia da Esquina

Bolinho de carne bovina, queijo cheddar, queijo golda, bacon, cebola caramelizada, servida no pão d’água. Acompanha batata Asterix, vinagrete, maionese de alho e geleia de maçã com pimenta. Drink: Apihito: limão taiti, maçã verde, hortelã, tônica de limão e sal, Vodka Doble W, rum de maçã verde, açúcar e gelo.

Endereço: Rua professor Ulisses Vieira 2132 – Santa Quitéria Funcionamento e Horário: Terça a Sábado das 15h às 22h. @mdaesquina

Mozza X

Bolinho tipo polpetone recheado com scamorza defumada da Mozzallerat (queijo meia cura), molho pomodoro artesanal,manjericão fresco servido na focaccia de fermentação natural.

Endereço: Rua Vicente Machado, 520 – loja 14 – (41) 9 9923-5005. Funcionamento e Horário: Segunda a sexta das 10h às 22h. Sábado das 11h à 18h. @mozza_x

Niue Bar

Bolinho empanado e recheado com queijo mascarpone, maionese de pesto defumado, tomate cereja confitado, folhas de rúcula servido no pão francês. Acompanha maionese defumada. Drink: Limão siciliano, maracujá, manjericão, Steinhaeger Doble W e açúcar.

Endereço: Av. dos Estados, 974 – Agua Verde. Funcionamento e Horário: Terça a domingo a partir das 17h. @niuebarcwb

Panificadora Aquarius

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, salada coleslau (repolho roxo, cebola roxa, cebola branca, cenoura, maionese e gotas de limão), servido no pão caseirinho. Acompanha coca-cola, ou fanta, ou guaraná de 200ml (caçulinha).

Endereço: Av. Prefeito Erasto Gaertner, 363 – Bacaheri Funcionamento e Horário: Todos os dias, 24hs. @aquariuscuritiba

Quermesse

Bolinho de carne bovina bem temperada, creme de queijo gorgonzola, cebola caramelizada, servido no pão crocante. Acompanha batata rústica.

Endereço: Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro. Funcionamento e Horário: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado e domingo das 11h30 até à 01h. @barquermesse

Quintal 68

Bolinho de carne bovina, queijo provolone, maionese de bacon, alface, tomate, bacon em cubos, servido no pão cervejinha. Acompanha fritas. Drink: Dona Flor e Seus Dois Maridos – Steinhaeger Feur Doble W (licor de canela com pimenta), maracujá, morango, abacaxi, xarope de açúcar e gelo

Endereço: Rua Hedwirges Sophia Walesco, 68 – Xaxim. Funcionamento e Horário: Terça a sábado das 18h30 às 23h. @quintal68

Sambiquira

Bolinho de carne bovina e queijo parmesão, maionese artesanal verde de alho, agrião, servido no pão d’água. Acompanha vinagrete. Drink: limão siciliano, maracujá, Steinhaeger Honig Doble W (licor de mel) xarope de açúcar e gelo.

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1199 – Centro Funcionamento e Horário: Segunda à Sábado das 17h às 23h. @sambiquiracuritiba

Silzeus

Bolinho de carne, costela defumada e desfiada, salteada com cebola e tomate, creme de banana, tomate Drink: Carmen Miranda – Suco de laranja, grenadine, Steinhaeger Honig Doble W (licor de mel), Steinhaeger Doble W e gelo.

Endereço: Via Veneto, 500, Santa Felicidade. Funcionamento e Horário: Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo das 11h30h à 0h. @silzeus_bar

Smoke N’ Fire

Bolinho de carne bovina, crispy de bacon, tomate saladete , discos de queijo catupiry empanado, maionese verde ultra secreta, servido no pão cervejinha.

Endereço: Av. Iguaçu, 4399 – Loja M2 – Dentro do Souq – Vila Izabel. Funcionamento e Horário: Terça e quarta das 17h às 22h30. Quinta e sexta das 17h às 23h Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 22h. @smokenfireexpress

Trattoria Dallarmi

Três bolinhos de carne bovina, maionese de páprica com ervas, queijo fundido, tomates confitados, gremolata, servido no panuozzo (pão de fermentação natural). Drink: Frederico Fellini- limão, Vodka Doble W, finalizado com morango, açúcar e gelo

Endereço: Rua Margarida Dallarmi, 126 – Santa Felicidade. Funcionamento e Horário: Quarta a sábado das 18h às 22h. @trattoriadallarmigastronomia

Ukra

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, cebola crispy, maionese, molho chimichurri servido no pão fresco salgado. Drink: vinho tinto, frutas frescas, Licor Haeger Krauter Doble W (licor de ervas), refrigerante de limão e gelo.

Endereço: Rua Pará, 1035– Água Verde. Funcionamento: Terça e Quarta das 18h30 ás 22h. Quinta das 18h30 às 23h. Sexta das 18h30 às 00h. Sábado das 14h à 0h. @ukra.bar

Ushuaia

bolinho de carne bovina, cream chease, cebolinha verde, servido no pão cervejinha. Acompanha fritas temperadas com lemon pepper.

Endereço: Rua Paulo Gorski 826- Mossunguê. Funcionamento: Terça a sexta das 17h30 à 0h. Sábado das 12h às 16 e das 19h à 01h. @ushuaiabarcuritiba

Villa Bistrô

Bolinho de carne bovina temperado com especiarias, queijo muçarela, bacon em tiras, molho chimichurri, maionese do Villa, servido no pão crocante coberto com provolone Ou Bolinho vegetariano: bolinho de carne vegetal da Fazenda do Futuro temperado com especiarias, queijo, muçarela, molho chimichurri, maionese do Villa, servido no pão crocante coberto com queijo provolone. Drink: morango, maracujá, Steinhaeger Feuer Doble W (licor de canela com pimenta), xarope simples e gelo.

Endereço: Av. Sete de Setembro, 6334 – Batel. Funcionamento e Horário: Segunda a quinta das 17h às 22h30. Sexta e Sábado das 17h às 23h30. @villabistrocwb

We Are Bastards

Bolinho de blend de carne suína e bovina empanado em farinha Panko, cebola crocante, queijo muçarela, maionese da casa, cebolinha, servido no pão crocante.

Endereço: Av. Iguaçú, 2300 – Água Verde. Funcionamento e Horário: Terça a sábado das 18h à 00h. @wearebastardspub

