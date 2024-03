O Hospital Pequeno Príncipe (HPP), em Curitiba, inaugurou oito novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Com a ampliação, de 68 para 76 leitos, o hospital filantrópico terá condições de realizar 500 novos atendimentos a crianças e adolescentes por ano. O espaço foi viabilizado pela Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Volkswagen do Brasil, por meio do Programa Paraná Competitivo. A nova estrutura recebeu investimentos de R$ 4,8 milhões.

As novas instalações irão atender neonatos, lactentes, crianças e adolescentes em tratamento clínico, pré-cirúrgico e pós-operatório nos serviços da instituição ligados à cardiologia. Além disso, o aumento na capacidade de atendimento contribuirá para o equilíbrio da alta demanda de pacientes provenientes de vários municípios do Paraná que vêm até a capital paranaense em busca de tratamentos de alta e média complexidade oferecidos pelo Hospital.

Referência nacional em cirurgia cardíaca pediátrica de bebês com até 30 dias de vida, o hospital é uma das três instituições que mais realizam esse procedimento no Brasil. “A sensibilidade do Governo do Estado coloca o Paraná num nível muito alto de atendimento. Esse ponto de convergência e parceria com a Sesa precisa ser permanentemente alimentado para qualificar cada vez mais o atendimento a esses pacientes”, ressaltou o diretor corporativo do HPP, José Álvaro da Silva Carneiro.

Construção do novo Hospital Pequeno Príncipe

Referência nacional no atendimento a crianças e adolescentes, o HPP é uma instituição sem fins lucrativos que dedica 60% de sua capacidade para doenças de média e alta complexidade a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com 369 leitos, incluindo as UTIs (Geral, Cirúrgica, Neonatal e da Cardiologia), o hospital atende 47 especialidades e áreas de atuação, com equipes multiprofissionais. Em 2023, realizou cerca de 230 mil atendimentos ambulatoriais, 18 mil cirurgias e 310 transplantes – cinco deles cardíacos.

Em dezembro do ano passado, a direção do hospital anunciou a construção da nova unidade que fará parte do complexo. Além de recursos próprios da entidade, os investimentos, que somam R$ 70 milhões, são provenientes do Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), emendas da bancada de deputados federais e da Itaipu Binacional. Ela ficará no bairro Bacacheri.

