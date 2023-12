Com um investimento de R$ 70 milhões, Curitiba passará a ter um novo hospital de referência para atendimentos pediátricos no bairro Bacacheri, na região norte da capital. A unidade vai se chamar Pequeno Príncipe Norte e faz parte do complexo do Hospital Pequeno Príncipe (HPP). A entrega da obra deverá ser concluída até 2026.

A nova unidade pediátrica terá uma área total de 200 mil metros quadrados. No local, também serão construídas as novas sedes da Faculdade Pequeno Príncipe e do Instituto de Pesquisa Pelé-Pequeno Príncipe, especializado em estudos e pesquisas nas áreas de oncologia, pesquisas clínicas e geoprocessamento, entre outras doenças específicas para crianças.

Imagens da maquete do novo hospital. Foto: Divulgação/Pequeno Príncipe.

A primeira etapa da expansão será a instalação de um hospital-dia, com 7,2 mil metros quadrados, que funcionará de forma intermediária entre internação e atendimento ambulatorial, com realização de procedimentos em que o paciente fica no máximo um dia na unidade. Ele terá três pavimentos, com 36 leitos, seis salas de cirurgia, 12 leitos de terapia infusional, além de ambulatórios.

A estrutura vai permitir a ampliação de cirurgias eletivas de crianças e adolescentes, o que vai desafogar a realização de cirurgias complexas na sede atual do Pequeno Príncipe. Na segunda etapa do projeto, ainda em etapa inicial, será construído também um hospital de alta complexidade no Bacacheri.

“É a vocação do Pequeno Príncipe, e passo natural das coisas que a gente faz. Iremos atender crianças e adultos, inclusive aquelas que quando pequenas foram nossos pacientes”, disse José Alvaro Carneiro, do CEO Complexo Pequeno Príncipe.

Para crianças de todo o Brasil

Para o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o atendimento vai beneficiar todos os paranaenses com atendimento de referência. “O Hospital Pequeno Príncipe já é uma grande referência para o Brasil e está entre os 100 melhores hospitais pediátricos do mundo. Esse novo complexo vai aumentar o atendimento de crianças não só de Curitiba, mas de todo o Paraná e de outras partes do Brasil, que precisam desse atendimento especializado”, afirmou o governador.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o fortalecimento do Hospital Pequeno Príncipe integra um planejamento de médio e longo prazo que busca melhorar e dar agilidade aos atendimentos médicos.

“O Pequeno Príncipe é um hospital que conta com um corpo funcional com expertise médica invejável, reconhecida mundialmente, mas cuja estrutura atual estava ficando pequena. O Estado, junto com a as bancadas federal e estadual de deputados e o governo federal, por meio da Itaipu, deram esse salto para o futuro da saúde dentro de um planejamento macro, pensando o Paraná como um todo”, comentou Beto Preto.

Além de recursos próprios da entidade, o projeto recebeu R$ 20 milhões do Governo do Paraná, R$ 20 milhões da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), R$ 15 milhões de emendas da bancada de deputados federais e R$ 15 milhões da Itaipu Binacional.

Milhares de cirurgias e atendimentos por ano

Em 2022, o HPP realizou 18.094 cirurgias, uma média de aproximadamente 49 procedimentos diários. Desse total de procedimentos cirúrgicos, 275 foram transplantes: 37 de órgãos, 135 de tecido ósseo, 56 de medula óssea e 47 de válvula cardíaca.

No ano passado, o Pequeno Príncipe também prestou 249.302 atendimentos ambulatoriais (consultas, emergências, terapias e procedimentos de prevenção), 20.044 internações e um milhão de exames (laboratoriais, de imagem, métodos gráficos e de serviços diagnósticos e terapêuticos específicos).

