Um apostador de Curitiba está feliz da vida, nesta terça-feira (12). Ele acertou os 15 números sorteados pela Lotofácil 2976 milionária e ganhou um prêmio recheado, um belíssimo “14º” salário no valor de R$ 343,5 mil. Além da aposta de Curitiba, outras três apostas vão dividir o prêmio que era de R$ 1,7 milhão da Lotofácil 2976 milionária.

Resultado Lotofácil 2976: 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 24.

A aposta que ganhou na Lotofácil em Curitiba foi feita na lotérica Santa Felicidade. Tinha 16 números apostados e rendeu um prêmio de R$ 343,3 mil. Nada mal, hein?? Veja abaixo o detalhamento das apostas.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta! Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERICA SANTA FELICIDADE 16 Não Simples 1 R$343.322,10

As outras apostas que ganharam prêmio com a Lotofácil 2976 milionária foram realizadas em Luziania (GO), Alta Floresta (MT) e Itapema (SC). Todas ganharam o prêmio de R$ 343,3 mil.

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para automaticamente por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3. A aposta máxima, com 20 números, custa R$ 46,5 mil.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!