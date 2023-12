Pista queridinha dos skatistas em Curitiba está quase pronta! Veja fotos

Uma das pistas de skate mais queridas entre os skatistas de Curitiba finalmente será reinaugurada. Bem ali no Alto da XV, na região do Jardim Ambiental, a pista de skate passou por reforma e precisou ficar fechada nos últimos meses. Agora, finalmente, o espaço será reaberto nos próximos dias.

A pista precisava de manutenção. Em maio deste ano, a reportagem de Tribuna do Paraná esteve no local e percebeu rachaduras no piso da pista, o que deixava o espaço perigoso. Veja abaixo as fotos de como a pista se encontrava antes da reforma:

Fotos: Átila Alberti / arquivo Tribuna do Paraná.

LEIA TAMBÉM:

>> Calor extremo volta e termômetros vão chegar perto dos 40ºC no Paraná

>> Cratera se abre na BR-277, em Curitiba, e interdita parte da pista

A pista de skate do Jardim Ambiental é uma das mais antigas de Curitiba. Criada em 1979, várias gerações de skatistas passaram por ela. Em 2012, um projeto da prefeitura quase acabou com a pista por causa de reclamações de alguns moradores da região, que denunciaram o barulho ao longo da madrugada na região. O projeto, no entanto, não saiu do papel.

Em 2015, uma reforma foi feita na pista com doações de comerciantes e skatistas.

Privatização? Era só uma piada

Em maio deste ano um cartaz colocado na pista de skate chamou a atenção. A informação era de que o local seria privatizado e que os usuários teriam que pagar para utilizar a pista esportiva. A comunicação logo virou alvo de críticas nas redes sociais. Dias depois, a informação foi desmentida. Não se passava de uma fake news, segundo a Prefeitura de Curitiba.

Confira agora abaixo como está a pista de skate depois da reforma:

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!