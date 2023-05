Um cartaz ao lado de uma fita de demarcação zebrada colocada na pista de skate do Jardim Ambiental, no bairro Alto da XV, em Curitiba, chamou a atenção no último fim de semana. A informação que o local público seria privatizado e que os usuários teriam que pagar para utilizar a pista esportiva caiu como uma bomba nas redes sociais. No entanto, a notícia é falsa, não passa de uma fake news, segundo a prefeitura de Curitiba.

Viu essa? Foo Fighters em Curitiba em setembro; Veja os preços dos ingressos!

O informativo colocado em uma das grades que cercam a pista de skate traz um número de edital e QR Code, que leva para uma tabela de preços para a utilização do local, com valores falsos – que variam de R$ 17,90 até R$89, dependendo do tempo e do local de uso. No fim do cartaz existia ainda a informação de que a locação estaria disponível “a partir da próxima semana”.

+Leia mais! Caminhoneiro usa “último segundo” e corta BR-376 pra usar área de escape; Vídeo!

Pode isso, “Arnaldo”?

Por se tratar de um espaço público, a reportagem da Tribuna do Paraná procurou a Prefeitura de Curitiba para saber que história é essa. Nesta terça-feira (02), o setor responsável disse que a placa já havia sido retirada e que não existe processo de privatização em nenhum espaço público da cidade.

Leia ainda – Mercearia tradicional de Curitiba é especializada em queijos e itens especiais há 69 anos

“A placa na pista de skate do Jardim Ambiental foi instalada sem a autorização da prefeitura de Curitiba e já foi removida do local. Não existem processos de privatização de nenhum espaço público da cidade. A instalação da placa na pista de skate do Jardim Ambiental foi um trote, uma brincadeira de mau-gosto”, rechaçou a prefeitura em nota.

A Tribuna foi na praça nesta terça-feira e realmente não havia mais nenhuma placa pendurada.

Na manhã desta terça-feira nenhuma fita no local. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Tradição no skate

A pista de skate do Jardim Ambiental é uma das mais antigas de Curitiba. Ela foi criada em 1979, e várias gerações de skatistas passaram pelo local. Em 2012, um projeto da prefeitura quase acabou com a pista devido as reclamações de alguns moradores que denunciaram barulho dos esportistas ao longo da madrugada. Para evitar isso, um abaixo-assinado foi organizado e a ideia não saiu do papel.

Em 2015, uma reforma foi feita na pista com doações de comerciantes próximos. A ação foi feita pelos próprios skatistas.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?