Não é repeteco! Um caminhoneiro usou o último segundo que tinha para escolher a melhor opção na BR-376. Com problema nos freios, o profissional precisou cortar duas faixas da rodovia para parar em segurança. É o terceiro caso em que a área de escape salvou usuários da rodovia neste final de semana com feriado do Dia do Trabalhado.

O caso desta vez ocorreu na tarde do feriado do trabalhador. O veículo caminhão estava na terceira faixa quando o problema nos freios começou. O caminhoneiro não pensou duas vezes e cortou as faixas do centro e da esquerda para pegar a tempo a área de escape. Ele percorreu 35 metros até parar em segurança.

Área de escape da BR-376

Um ônibus com 28 pessoas que estava vindo do Pará, norte do Brasil, precisou utilizar a área de escape da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na noite desta terça-feira (28). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu o veículo que apresentava irregularidades, entre elas no sistema de freio. Apesar da gravidade da situação, ninguém saiu ferido.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?