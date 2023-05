A banda Foo Fighters, liderada pelo ex-nirvana Dave Grohl, confirmou show em Curitiba em 7 de setembro de 2023. A Tribuna ja tinha adiadando essa possibilidade, que agora foi confirmada pela banda.

O Showzão será no Couto Pereira e os ingressos serão vendidos no dia 4 de maio e custam a partir de R$ 220.

Um pilar do cenário do rock global desde o lançamento de seu álbum de estreia homônimo em 1995, o Foo Fighters ganhou 15 GRAMMYs, incluindo um recorde de cinco prêmios de Melhor Álbum de Rock. A banda foi incluída no Hall da Fama do Rock & Roll por Paul McCartney em 2021 e continua a lotar arenas e estádios em todo o mundo.

Preços do show do Foo Fighters em Curitiba

CURITIBA

Data: 07 de setembro de 2023 (quinta-feira)

Abertura dos Portões: 16h

Horário Foo Fighters: 21h

Local: Estádio Couto Pereira

Endereço: R. Ubaldino do Amaral, 37 – Alto da Glória, Curitiba – PR

Ingressos: a partir de R$ 220,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: Classificação etária: 16 anos. Menores de 06 a 15 anos, apenas acompanhados

dos pais ou responsáveis legais.*

*Classificação sujeita à alteração Judicial

PREÇOS

ARQUIBANCADA – R$ 220,00 – meia entrada e R$ 440,00 inteira

CADEIRA SOCIAL SUPERIOR – R$ 270,00 – meia entrada e R$ 540,00 inteira

PISTA – R$ 295,00 – meia entrada e R$ 590,00 inteira

CADEIRA SOCIAL INFERIOR – R$ 325,00 meia entrada e R$ 650,00 inteira

CADEIRAS MAUÁ – R$360,00 – meia entrada e R$ 720,00 inteira

PISTA PREMIUM – R$ 485,00 meia entrada e R$ 970,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Estádio Major Antônio Couto Pereira

Bilheteria 2 do estádio – Ao lado da entrada da administração

Endereço: Rua Amâncio Moro S/N – Alto da Glória – Curitiba/PR – Cep.:80060-195

No dia 04/05 o atendimento iniciará ao meio-dia e a fila será encerrada às 17h.

As informações dos valores são do site Eventin.

