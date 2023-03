A banda de rock americana Foo Fighters, liderada do Dave Grohl, tem show no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no feriado da Independência do Brasil, 7 de setembro. A informação foi publicada no site Rede Coxa na noite da última terça-feira (28).

Segundo o site, os ingressos para o show do Foo Fighters estarão à venda em breve e a expectativa é que sejam super disputados. A turnê é um dos eventos mais aguardados pelos fãs do Brasil e já tem a confirmação oficial no festival The Town, que acontece no dia 09 de setembro em São Paulo.

A apresentação em Curitiba ainda não foi confirmada no site oficial da banda.

