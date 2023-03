“Não nascemos com o Skank e há vida pós-Skank”, defende Henrique Portugal

Depois de 30 anos de carreira, de turnês, hits e sucessos que contam a história de muitos brasileiros, o Skank pegou todo mundo de surpresa com uma turnê de despedida. A notícia abalou todos os fãs de rock nacional, que mesmo sabendo da importância que é experimentar novos caminhos, deixa também um aperto no peito.

No próximo sábado (04), vai ser a saideira do Skank em Curitiba, no White Hall Jockey Eventos. Será a última oportunidade de assistir os mineiros que celebram 30 anos juntos, num legado repleto de sucessos. A banda promete levar para o palco um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações, como “Vou Deixar”, “Sutilmente”, “Garota nacional” e “Ainda Gosto Dela”.

Foram nove álbuns de estúdio, que somam mais de 5 milhões de exemplares vendidos; uma coleção de sucessos nestas últimas três décadas no país. Foram aproximadamente 40 hits, 29 deles entre as 100 mais tocadas do ano em todo o Brasil. Com toda essa bagagem, é praticamente impossível conhecer um brasileiro que não saiba cantar ao menos uma canção dos mineiros.

Mesmo com um pequeno aperto no peito, o futuro nos aguarda com excelentes projetos vindos de Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria). Skank, que agora é um e único, pode revelar quatro grandes promessas para a música brasileira daqui pra frente.

Saidera definitiva?

A Tribuna do Paraná teve a oportunidade de entrevistar Henrique Portugal, o tecladista da banda, para saber mais detalhes da pausa e da saideira em Curitiba. Confira a seguir:

É uma pausa longa? Como podemos lidar com esse fato.

Henrique Portugal – Não tivemos tempo para pensar se iremos tocar juntos novamente. Afinal de contas não se separa pensando em voltar. O legal deste mundo digital, que nos cerca atualmente, é que a nossa música continua disponível para que todos possam escutar nossas canções através do streaming.

Já existem planos individuais entre vocês do que fazer, o que vocês vão realizar nessa pausa? Algum spoiler pra gente?

Henrique Portugal –Eu já estou lançando as minhas músicas. Na verdade realizando sonhos de gravar e compor junto com artistas que sempre foram referencia pra mim e que agora eu terei mais tempo para realizar estes sonhos. Vocês podem escutar estas canções em todas as plataformas. Acho que cada um do SKANK está criando o seu próprio caminho e com o tempo isto será divulgado.

Nesses 30 anos de carreira do Skank, o cenário nacional e internacional do rock mudou completamente. Há 30 anos, clássicos do Aerosmith, Counting Crowns, Cramberries, Pearl Jam, e tantas outras bandas eram sucesso no rádio. Com o tempo o cenário musical mudou completamente. Como vocês enxergam essa diferença no rock em 30 anos? O rock’n roll morreu, na visão de vocês? Perdeu força?

Henrique Portugal –Acho que o mundo mudou bastante nestes 30 anos junto com as referências culturais e sociais. Antes o rock fazia o papel de questionador da sociedade. Esta função passou para o Hip-hop e gêneros mais urbanos. Se falarmos de Brasil acredito que tivemos um pop/rock forte. Hoje temos uma geração de artistas que tem uma função mais social do que musical defendendo suas causas em suas letras. São os ciclos de qualquer cultura.

Mesmo que vocês sejam reconhecidos como uma das cabeças do rock nacional, o que é fato, você conseguem também passear com muita liberdade outros estilos brasileiros. Vocês brincam também com sons nordestinos, como o frevo, o xaxado. Nessa pausa, vamos ter surpresas com criações em outros estilos?

Henrique Portugal – Somos todos mineiros e quando se pensa em Minas Gerais temos uma variação cultural muito forte. O Sul e o Triângulo Mineiro são mais ligados a São Paulo. Já o Norte de Minas tem uma ligação cultural com o Nordeste, seus versos maravilhosos e normalmente um ritmo mais acelerado. Indo para a zona da Mata, em direção ao Rio de Janeiro, são outras influências. A música do SKANK é esta mistura. Está no nosso DNA e acredito que o futuro individual de cada um irá mostrar um pouco disto.

O Skank, da forma como ele cresceu e é muito importante para o nosso cenário musical brasileiro, é parte de uma geração do rock nacional que é eterno. É uma pausa para vocês de uma carreira iniciada no rock anos 1980 e evoluiu demais, sempre mostrando que é possível se reinventar e atualizar. Qual será o desafio de vocês daqui pra frente?

Henrique Portugal – O desafio é mostrar que podemos fazer música, ou outra atividade, com o mesmo padrão do que produzimos juntos. A vida é isto. Não nascemos com o SKANK e há vida pós-SKANK. Esperamos continuar trazendo alegria para a vida das pessoas que sempre gostaram das nossas canções.

Serviço

LOCAL: White Hall Jockey Eventos (R: Dino Bertoldi, 740, Tarumã)

Quando: 04 de março de 2023 (sábado)

CRONOGRAMA

16h30 – Abertura dos portões + Dj´s

17h – Shows de abertura – Válvula Vapor + Enova

20h30 – SKANK

23h – After Skank – Válvula Vapor + Enova + Dj´s

Valores: A partir de R$200,00 + taxa Adm, de acordo com o setor. Valor sujeito a alteração sem aviso prévio

AFTER SKANK – R$70,00 + taxa adm.



A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Prime, Clube Disk Ingressos e Clube Gazeta possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.



INGRESSO SOCIAL – doares de 1kg de alimento não-perecível possuem 50% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.



Forma de pagamento: dinheiro, crédito e Pix



Pontos de Venda



Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs e pontos de vendas credenciados Disk Ingressos. Online – www.diskingressos.com.br .



Censura: 18 anos (de 16 a 18anos acompanhados por um responsável maior de 18 anos e abaixo de 16 anos somente com os pais).

Informações para o público: 41 33150808 / @maisumadaprime



