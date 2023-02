Em 2023, a cantora britânica Joss Stone vai comemorar 20 anos de uma celebrada carreira internacional. Para tal celebração, a cantora vem a Curitiba, no dia 24 de abril, às 21h, no palco do Teatro Positivo, com a turnê “20 Yeras Of Soul”.

Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 345, via Disk Ingressos. Veja mais informações no final da matéria. A produção da turnê fica por conta da MCA Concerts.

+ Veja também: Com 45 anos de carreira, Fafá de Belém anuncia show especial em Curitiba

Desde que deixou sua cidade natal, Devon, no Reino Unido, para escalar o topo das paradas em todo o mundo com seu álbum de estreia, The Soul Sessions, em 2003, com apenas 15 anos de idade, a cantora, compositora e atriz criou um poderoso catálogo de músicas, uma brilhante e colorida tapeçaria que une seu poderoso vocal soul a muitas influências como o reggae, a world music e o hip hop.

Parte desse incrível legado musical volta agora ao palco para uma turnê comemorativa dos 20 anos de carreira da diva, cinco vezes indicada ao Grammy e premiada em 2007, que ganhou o título da crítica internacional de “Diva do Soul”.

+ Leia mais: Curitiba recebe Torresmofest, o maior festival de torresmo do Brasil

A turnê mundial “20 Years of Soul” será lançada em fevereiro, na Alemanha, e chega o Brasil em abril, com dois shows: o primeiro no dia 20, em São Paulo, no Vibra São Paulo, e o segundo no dia 24, em Curitiba.

Seu último disco Never Forget My Love, lançado em fevereiro de 2022, não é exceção. Escrito e produzido com seu amigo e colaborador de longa data, Dave Stewart (Eurythmics), é um álbum de “músicas adultas e atemporais”, escritas com a intenção e o equilíbrio presentes em antigos compositores americanos clássicos. “Meu propósito na vida? Tentar fazer as pessoas felizes, é o que me faz levantar todos os dias pela manhã”, disse a cantora.

+ Leia mais: Teatro Guaíra abre temporada de balé de 2023 com sucesso ‘Terra Brasilis’

Serviço

O que? Joss Stone, em Curitiba

Quando? 24 de abril de 2023 (segunda-feira). Show às 21h.

Onde? Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Ingressos: variam de R$ 345,00 (meia-entrada) a R$ 900,00 (inteira), de acordo com setor e modalidade escolhidos. Vendas pelo Disk Ingressos!