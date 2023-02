Artista com uma das carreiras mais marcantes na música brasileira, Fafá de Belém anuncia um show super especial em Curitiba. A apresentação acontecerá no dia 17 de março, às 21h, no Teatro Positivo.

O primeiro lote dos ingressos já está à venda, a partir de R$ 60,00, via Disk Ingressos. O show na capital tem promoção da CULT! Produções e do Instituto Res Publica e fará parte das comemorações dos 330 anos de Curitiba e 15 anos do Teatro Positivo.

A cantora já vendeu mais de 15 milhões de álbuns, entre Brasil e Portugal, e sempre cantou o que quis e gosta. Suas canções fizeram e fazem parte da vida dos brasileiros, seja em trilha sonora de novelas, seja nas rádios ou por intermédio de seus CDs e DVDs.

O repertório do show é formado por esses principais sucessos da sua carreira, que já completou 45 anos. O público poderá ouvir músicas como “Abandonada”, “Foi Assim”, “Nuvem de Lágrima” e “Coração do Agreste” e “Filho da Bahia”.

Fafá se apresenta ao lado da banda completa (guitarra, baixo, bateria, , percussão e metais), que tocam suas músicas nos arranjos tradicionais.

>>> O Teatro Positivo fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300. O show tem horário previsto para começar as 21h. Ingressos podem ser adquiridos aqui!