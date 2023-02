Curitiba vai receber um evento diferente na primeira quinzena de março. A Torresmofest, o primeiro festival de torresmo de Curitiba, promete muita comida boa, música ao vivo e chope artesanal durante quatro dias de festa (de 9 a 12 de março). Os amantes do “bacon com armadura dourada” vão se reunir com entrada gratuita em um espaço ao lado do shopping Jockey Plaza, no bairro Tarumã.

+ Leia mais? Curitiba recebe pela primeira vez Banquete Medieval; veja o cardápio

A festa da proteína suína vai oferecer aos convidados Joelho de Porco, Leitão Pururuca, Torresmo, Torresmo de Rolo, Torresmo Recheado, Torresmo Mineiro, Costela Suína, Pernil, Panceta, entre outras surpresas. O evento terá a presença do Internacionalmente conhecido chef Adan Garcia, especialista em carne de porco.

Além dos melhores food trucks com gastronomia variada, os frequentadores terão várias opções de chope artesanal, shows musicais ao vivo, uma grande área kids, entre outras atrações.

+ Veja também: Festival Crossroads do Dia Mundial do Rock tem pré-venda aberta

O espaço que vai receber a Torresmofest, o Festival de Torresmo de Curitiba, fica na Rua Konrad Adenauer, 130 – Tarumã (Ao lado do Jockey Plaza Shopping).

O evento, que será Pet Friendly, será de 09 a 12 de março, das 12h às 22h. A entrada é gratuita. Mais informações no Instagram.