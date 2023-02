Considerado pelos organizadores como o maior festival de rock do Paraná, o Festival Crossroads – Dia Mundial do Rock, anunciou a data de sua nova edição. O evento, que no último ano reuniu cerca de 15 mil pessoas e contou com mais de 50 atrações musicais, tem data marcada para o dia 15 de julho de 2023 (sábado).

“Em 2022, reunimos bandas nacionais e locais, voltadas para as mais variadas vertentes e gerações do rock n’roll. Batemos recorde de público, oferecendo gastronomia, atividades para as crianças, e muita música. Isso mostra que Curitiba ainda continua como a capital do rock n’roll”, comentou Alessandro Reis, idealizador do evento, fazendo referência à pesquisa da plataforma de streaming Deezer, que aponta Curitiba como a cidade que mais consome o gênero musical no Brasil.

A data oficial do Dia Mundial do Rock é o dia 13 de julho, fazendo referência ao Live Aid, um evento mundial, que ocorreu em 1985 e reuniu grandes artistas com o objetivo de angariar fundos para acabar com a fome.

“Além da data oficial, julho é muito marcante para o Bar Crossroads, pois é mês do aniversário da casa e o início do nosso, agora, festival. São mais de 25 anos de história, mais de 25 anos de memórias e relatos, de paixão pelo rock n’roll e pelo nosso público”, completa Reis, que também é fundador do Bar Crossroads, ganhador do prêmio de Melhor música ao Vivo de Curitiba, pela Revista Veja, e referência no estilo musical na capital paranaense.

A casa já recebeu bandas nacionais, como Blues Etílicos, Celso Blues Boy, o cantor Nazi, Marcelo Mancini, Egypcio (ex-vocalista Tihuana), Digão (vocalista Raimundos), entre outros, e nomes internacionais, como Guy King e o grupo Blues Man, de Chicago. O bar ainda promove noites dedicadas a projetos autorais e tributos.

Já no Festival Crossroads, entre algumas das atrações que já se apresentaram nas edições anteriores, estão Dead Fish, Matanza INC, Macumbazilla, Anacrônica, Electric Mob, Black Pantera, Krisiun, Lanfall, Project 46, o cantor Supla, entre outros.

Em 2022, o evento contou com seis palcos, sendo um deles uma parceria oficial com o The Cavern Club, pub de Liverpool por onde passaram nomes icônicos do rock. Foi lá que o The Beatles deu início à carreira. Nomes como Queen, Elton John, Paul McCartney, Adele, Jimi Hendrix, entre outros, também subiram ao palco da casa.

Pré-venda de ingressos

A pré-venda para o Festival Crossroads esta disponível desde esta quinta-feira (16), com ingressos a partir de R$80 lote promocional. “É a oportunidade dos fãs de rock n’roll já garantirem seus ingressos em um valor especial para um dos eventos mais agurdados do ano em Curitiba”, finaliza Reis.

