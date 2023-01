O Deep Purple, um dos maiores nomes da história do rock mundial, está de volta ao Brasil pela 13º vez e Curitiba acaba de ser confirmada na rota da mais nova turnê do grupo pela América do Sul. A banda inglesa se apresentará no dia 23 de abril, na Live Curitiba.

As lendas Ian Gillan (vocal), Roger Glover (baixo), Ian Paice (bateria), Don Airey (teclado) e Simon McBride (guitarra) prometem mostrar que estão longe da aposentadoria e executar irretocável performance na capital paranaense.

No repertório, não devem faltar hinos como “Perfect Strangers”, “Smoke on the Water”, “Black Night”, “Highway Star”, “Lazy”, “Space Truckin”, entre outros. Esta é mais uma realização da Opus Entretenimento e tour assinada pela Mercury Concerts.

A pré-venda de ingressos exclusiva para associados do Clube Opus começa no próximo dia 31 de janeiro, a partir das 10h. A abertura de venda para o público em geral acontece no dia 1 de fevereiro, às 10h.

Os ingressos estão à venda pela plataforma uhuu.com e pontos autorizados. Os ingressos de MEIA-SOLIDÁRIA garantem 50% de desconto, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível e/ou 1kg de ração não perecível para pet (cachorros ou gatos) a serem entregues no dia do evento. Mais informações no serviço abaixo.

Na história do rock

Ao lado de Black Sabbath e Led Zeppelin, o Deep Purple é um dos pioneiros do heavy metal e influência direta na sonoridade de nomes como Metallica, Iron Maiden, Def Leppard, Judas Priest, Queen, Aerosmith, Van Halen, Alice in Chains, Bon Jovi, Europe, Rush, Motörhead, Dream Theater, Opeth, Rammstein, Faith No More, entre outros.

Vale a pena lembrar que o Deep Purple é uma das atrações do festival Monsters of Rock, ao lado de Kiss, Scorpions, Helloween, Saxon, Symphony X e Doro. A edição brasileira acontece no dia 22 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo.

Serviço

O que? Deep Purple

Quando? 23 de abril de 2023, a partir das 17h.

Onde? Live Curitiba R. Itajubá, 143 – Novo Mundo – 81050-040

Quanto?

Pista Premium LOTE 01: a partir de R$ 315,00+ taxas

Pista LOTE 01: a partir de R$ 135,00+ taxas

Área Vip (2º Piso) LOTE 01: a partir de R$ 202,50+ taxas

CAMAROTE JOHNNIE WALKER: R$ 6750.00 + taxas*

CAMAROTE CIROC: R$ 6750.00 + taxas*

*não há incidência de meia-entrada

Classificação: 18 anos. Menores de 18, somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos à venda no site Uhuu Ingressos e no ponto de venda no Shopping Crystal.