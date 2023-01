O próximo show internacional na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, já tem data marcada: 02 de março. E quem sobe ao palco neste dia é o quarteto de Las Vegas, dos EUA, Imagine Dragons. Os caras são a atual promessa de redefinição do rock dos últimos anos.

Eles enchem estádios, criam hinos e quebram recordes a cada novo trabalho. Foram premiados com o Grammy, com certificação de diamantes. Imagine Dragons têm vendas acumuladas de 66 milhões equivalentes de álbuns, 55 milhões de músicas digitais e 110 bilhões de streams. São considerados a única banda da história a ganhar quatro singles RIAA Diamond, com “Radioactive” (14x platina), “Believer” (10x-platina), “Demons” (10x-platina) e “Thunder” (10x-platina).

Desde que surgiram em 2009, eles marcaram cinco estreias consecutivas no Top 10 da Billboard Top 200 com várias músicas, entre elas Night Visions, Smoke+Mirrors, Envolve, Origins e Mercury Act 1.

O hit Believer tem tido um sucesso significativo e costuma ser muito conhecido nas edições de vídeos pelas redes sociais TikTok e Instagram. A música, que na tradução livre significa crente – aquele que crê, tem letra inspiracional: “Eu deixo as balas voarem, deixo que chovam / Minha vida, meu amor, meu impulso, vieram da dor / Você me fez um, você me fez um crente, crente”. Confira o hit do grupo logo abaixo:

Serviço

Imagine Dragons na Pedreira Paulo Leminski

Data: 02 de março

Ponto oficial de venda:

Estádio Major Antônio Couto Pereira – Bilheteria 2 do estádio

Ao lado da entrada da administração

Endereço: Rua Amâncio Moro S/N – Alto da Glória • Curitiba • Paraná(PR) – 80060-195

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h

Não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

ATENÇÃO:

Após o cancelamento da compra, os ingressos perdem a validade, impossibilitando o acesso ao evento na nova data. Não nos responsabilizamos por compras efetuadas em canais não oficiais. Não há ressarcimento ou reemissão de cortesias. Não será aceito o cancelamento PARCIAL do pedido.

