Se os anos 2000 estão na moda, os Backstreet Boys estão muito em alta. E não é nem preciso voltar no tempo para ter essa certeza. Com show que fez a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, tremer nesta última quarta-feira (25), os caras mostraram como como fazer uma apresentação calorosa e de arrepiar do início ao fim.

E não interessa se a mulherada foi com o marido, parceiro, com o namorado, ‘peguete’, ou até de coração partido. Muitos corações derreteram na última noite. O sonho de adolescência de muita gente, de ver os cinco de pertinho, foi realizado. Olhos brilharam, teve gritos, teve emoção, suspiros.

O grupo entrou no palco com poucos minutos de atraso e o show de imagens dos telões e os efeitos especiais que vinham do palco deu o tom de como seria a apresentação, com quase 30 músicas no set list.

Os cinco demostraram boa forma, dançaram e cantaram durante quase duas horas de show. Sem a pretensão de sensualizar e conquistar as garotas, eles pareceram mais leves, autênticos, sem padrões ou estilos pré-formatados. Durante o show, mostraram no telão foto com filhos, com a família – maturidade que veio com os anos.

Mais de 17 mil pessoas estiveram presente na Pedreira, que tremeu com os sucessos “Get Down”, “Larger Than Life” e “We’ve Got It Goin’ On”. “Everybody” foi um show a parte, com efeitos especiais, jogos de luz e telão com desenhos de caveiras mexicanas.

Também tiveram as baladas “Quit Playing Games”, “Shape Of My Heart”, “I Want It That Way” e “All I Have To Give”. O hit mais famoso deles “As Long As You Love Me” – que talvez por ter sido uma das músicas que mais fizeram sucesso – não surpreendeu muito. Talvez o quinteto, que completa em 2023 exatos 30 anos, quisesse entregar mais energia em outras canções.

Foram dezenas de trocas de roupa, uma delas rendeu até uma brincadeira. AJ e Kevin mudaram o figurino numa espécie de “caixa de mágico” em cima do palco, e entregaram as camisetas que estavam usando para os fãs – para o delírio do público.

As conversas com o público foram constantes – geralmente puxada pelo AJ e Kevin, mas Nick e Howie também interagiram e demostraram carinho com o público. Brian chegou a dizer para os fãs logo no início do show levantar a mão se era a primeira vez numa apresentação do grupo e, pela surpresa dele que ficou estampada no rosto, muitos braços se ergueram. Não se sabe se todos entenderam a pergunta, mas todo mundo fez questão de interagir.

Ao ver a última troca de figurino, em que todos usaram branco, foi quase um portal de viagem no tempo. Em especial, não tem como deixar de mencionar o sobretudo branco do Kevin – uma peça de alfaiataria de excelente escolha. A capa do álbum “Millenium” veio a cabeça, a memória do clipe “I Want It That Way” no aeroporto. Toda vibe transportou as 17 mil pessoas que estavam na Pedreira de volta aos anos 2000 – bons tempos, boas lembranças de quando as paixões eram simples, leves e platônicas.

Veja que incrível