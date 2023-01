A capital paranaense é referência quando se fala em programas ao ar livre, mas nos demais municípios da Região Metropolitana também há programas para todos se reconectarem com a natureza, além de experiências com muita adrenalina, como passeios em grutas e voos de balão. Neste período de férias, o que não faltam são opções de roteiros que também incluem uma pausa para experimentar a gastronomia local e conhecer a riqueza histórica e geológica da Grande Curitiba.

Informações sobre alguns desses locais já figuram no mobiliário urbano da capital. Painéis em pontos de ônibus, canteiros de vias e outros espaços públicos da cidade estão trazendo fotos e dados sobre as atrações.

A ação “RMC no mobiliário urbano de Curitiba“ é uma iniciativa do Grupo de Trabalho (GT) de Turismo do Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (Pró-Metrópole), coordenado pela presidente do Instituto Municipal de Turismo (IMT) da capital, Tatiana Turra.



Grutas do Varzeão e Dá a Volta – Doutor Ulysses

Gruta Dá a Volta. Foto: Eric Rossini.

Estão localizadas no município a 133 km de Curitiba as duas maiores cavernas já catalogadas no Paraná: a Gruta Dá a Volta, com 2,5 mil metros de extensão, e a Gruta do Varzeão, com 1,9 mil metros. Ambas próximas do centro da cidade.

Próximo à Gruta do Varzeão fica localizada a comunidade quilombola que leva o mesmo nome. A comunidade é certificada pela Fundação Palmares, desde 2006, e é um ponto turístico da região.

Serviço

Como chegar: clique aqui

Entrada gratuita.

Telefone: (41) 99855-4752

Recanto Viana – Bocaiúva do Sul

Recanto Viana. Foto: divulgação.

Provar aperitivos com diferentes combinações, relaxar em contato com a natureza ou fazer atividades ao ar livre são algumas das possibilidades dos visitantes do Recanto Viana, em Bocaiúva do Sul. Além da prática da pesca, também estão disponíveis pedalinho, parquinho infantil, redes entre os arvoredos, e muito gramado, para um piquenique.

É necessário levar o material de pesca e isca, pois o local não oferece. Também não tem serviço de limpeza de peixes.

Serviço

Endereço: Estrada Bom Retiro, s/n, km 16, Bom Retiro, Bocaiúva do Sul

Horário: De sexta à domingo e feriados nacionais, das 8h às 19h

Telefone: (41) 9188-7424

Passeio de Balão – Campo Largo

Passeio de balão em Campo Largo. Foto: Fábio Miquelasso.

Admirar a paisagem do alto de um balão faz parte do sonho de muitos turistas e pode ser realizado em Campo Largo. O passeio no ar depende das condições climáticas e dura cerca de uma hora, mas a aventura toda tem duração de três horas e meia, com instruções de voo e preparação do balão (utilizando ar frio para em seguida receber jatos de fogo). Os voos acontecem pelo amanhecer e no fim da tarde, normalmente às 7h e às 16h.

Serviço

Valor: a partir de R$ 430 por pessoa

Informações disponíveis no site das empresas que oferecem o passeio (Snap Balonismo e Air Company) ou pelo telefone (41) 3291-5229 (Departamento de Turismo de Campo Largo)

Parque Estadual de Campinhos – Tunas do Paraná

Patrimônio Espeleológico do Paraná. Foto: Albani Bello.

Está localizado nos municípios de Tunas do Paraná e Cerro Azul o primeiro Parque Estadual criado para conservar o Patrimônio Espeleológico do Paraná – que estuda as cavidades naturais. A Gruta dos Jesuítas é o cartão-postal do local e reconhecida como a 5ª maior caverna do estado. As visitas são permitidas desde que acompanhadas pelos condutores que trabalham no parque. O passeio contempla os 550 metros internos em um trajeto de aproximadamente 1 hora de duração. Não é indicado para quem tem medo do escuro, pois dentro da gruta a ausência de luz é total.

Serviço

Endereço clique aqui

Horário: Entrada na caverna até as 14:30

Entrada gratuita

Telefone: (41) 3659-1428

Bosque Municipal Reinhard Maack – Curitiba

Bosque Reinhard Maack. Foto: divulgação.

Em uma área de 78 mil metros quadrados, no bairro Hauer, em Curitiba, fica o Bosque Reinhard Maack. O local tem foco na educação ambiental e recebe estudantes ou grupos acompanhados de pedagogos – com autorização prévia da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Durante as visitas, são reforçadas as ideias de respeito à natureza, passeio nas trilhas em meio à vegetação, com atividades lúdicas nos 16 diferentes brinquedos feitos de madeira, cordas e pneus, dispostos ao longo do caminho da “Trilha da Aventura”. Nos fins de semana com sol, o parque é aberto ao público em geral.

Serviço

Endereço: Rua Raggi Izzar X Rua Waldemar Kost X Rua Oswaldo Aranha, Hauer, Curitiba

Aberto de terça a sábado para visitação gratuita de grupos de estudantes previamente agendados. Nos fins de semana, o bosque é aberto ao público.

Veja que incrível