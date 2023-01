A Pedreira Paulo Leminski, o maior espaço musical de Curitiba, vai ter novidades para o show do Backstreet Boys, que acontece nesta quarta-feira (25). A mudança já é visível para quem passa pela Rua João Gava, no bairro Abranches, em Curitiba. A entrada do portal foi revitalizada e as novidades estão por vir para aqueles que têm ótimas lembranças e sentimentos por este local rodeado de história e da natureza. Entre as novidades que serão lançadas estão o retorno da mística Estação Primeira e a construção de uma ponte ligando a Pedreira à Ópera de Arame, que deve ser inaugurada no aniversário de 330 anos de Curitiba.

Desde agosto de 2012, a gestão e operação foi transferida pela prefeitura de Curitiba à DC Set Eventos Ltda, concessionária que venceu licitação realizada naquele ano. O complexo Parque das Pedreiras Jaime Lerner engloba a Ópera de Arame e a Pedreira Paulo Leminski, dois grandes pontos turísticos da capital.

Para a realização de qualquer intervenção, a DC Set é habilitada a executar os projetos de renovação. Para essa iniciativa a Ligga Telecom entrou como parceira. Aliás, na parte superior da Pedreira (mirante) já foi construído um lounge, onde a empresa de telefonia vai receber clientes e convidados num espaço perfeito para curtir o visual e ainda ouvir uma rádio denominada Ligga Estação Primeira, uma alusão à emissora que marcou época de 1986 a 1995 como a primeira FM de Curitiba dedicada ao rock. Aliás, a Estação Primeira irá funcionar também via aplicativo, que em breve estará disponível para download nas plataformas digitais.

Resgate histórico de Curitiba

Volta da Estação Primeira vai resgatar uma programação histórica da emissora. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Rocky Santos, diretor de Marketing da Ligga, acredita que a volta da Estação Primeira vai resgatar uma programação histórica da emissora. “A Estação Primeira estabeleceu um padrão que reunia ousadia e qualidade em torno do rock e de tantas outras sonoridades que estavam emergindo no mundo da música, além de revelar talentos e garantir um conteúdo atraente aos ouvintes. A Ligga Estação Primeira deseja resgatar tudo isso com uma programação musical única, com entrevistas e conteúdos exclusivos nas grandes turnês nacionais e internacionais, oferecendo ao público um canal de informação ligado ao entretenimento”, disse Rocky.

O estúdio da emissora vai ter uma vista privilegiada para os shows e com quatro canais de música (Classic Rock, Brasil, Pop e Rock Hits), além da inauguração, em uma segunda fase, de mais um canal que será a releitura da Estação Primeira no seu modelo original.

Helinho Pimentel, sócio da DC SET, concessionária da Pedreira Paulo Leminski e Ópera de Arame e fundador da Estação Primeira, a união entre a emissora e a Pedreira Paulo Leminski é um marco para Curitiba. “O resgate da Estação Primeira, sobretudo com sede no coração da Pedreira Paulo Leminski, tem grande representatividade. A Estação foi a rádio que realizou o concerto de inauguração da Pedreira Paulo Leminski, em 1989, com show do Gilberto Gil, Paralamas do Sucesso e The Wailers, ainda em sua formação original e esteve envolvida diretamente na promoção ou realização dos principais shows, nos primeiros anos de existência da Pedreira”, relembra Pimentel.

Ponte da Pedreira para a Ópera

A aprovação do laudo de uso já estaria em curso e, caso venha a ser liberado, vai entrar no hall de novidades para o aniversário de 330 anos de Curitiba. Foto: Arquivo.

A entrada no portal teve a quebra de pilares que sustentava um telhado de tijolos. A estrutura é antiga e com a mudança de banners a cada evento, a entrada dava sinais que precisava ser alterada. Para o show do Backstreet Boys em Curitiba, painéis informativos quanto aos setores de entrada foram colocados no fim de semana.

Outra melhoria que está no projeto seria a construção de uma ponte ligando Pedreira à Ópera de Arame. A aprovação do laudo de uso já estaria em curso e, caso venha a ser aprovado, vai entrar no hall de novidades para o aniversário de 330 anos de Curitiba. Vale reforçar que na Ópera, em 2018, ocorreram mudança na estrutura de entrada com espaço de bilheteria, loja e lounge coberto. Dentro do complexo, existe ainda o Vale da Música, com shows de música instrumental e restaurante.

Pedreira Leminski é o templo musical de Curitiba

Se o artista quer fazer show em Curitiba, a Pedreira Paulo Leminski é o templo musical. Em 1989, o local parou de ter extração para a construção civil e foi adaptado com palco e estrutura para eventos culturais. O festival de inauguração contou com as bandas Paralamas do Sucesso, Gilberto Gil e The Wailers. A iniciativa de reaproveitar um espaço degradado partiu da prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba (FCC), na gestão de Jaime Lerner como prefeito. O batismo mais do que especial foi dado em homenagem ao poeta e compositor Paulo Leminski, morador do bairro Pilarzinho, vizinho da Pedreira,

A partir daí, grandes artistas de renome mundial como Paul McCartney, Ramones, AC/DC, Pearl Jam, Pavarotti, David Bowie, e muitos outros passaram por ali.

Em 2008, a Pedreira foi fechada, e reabriu em 2014, após uma longa batalha da concessionária DC Set Eventos Ltda com o Ministério Público, colocando Curitiba novamente no roteiro de grandes festivais e shows internacionais. Vida longa à Pedreira Leminski.

Veja que incrível