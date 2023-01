Carrosséis no Passeio Público no Parque Tanguá, além de uma roda-gigante na Praça Santos Andrade logo estarão fazendo parte da comemoração dos 330 de Curitiba, no dia 29 de março. Os brinquedos já estão sendo montados nestes pontos turísticos, mas a data de funcionamento ainda não foi revelada pela prefeitura.

Os carrosséis venezianos já estiveram no Passeio Público e no Tanguá no Natal de 2022, situação semelhante da roda-gigante na Santos Andrade. A montagem no Passeio Público começou a ser feita na quinta-feira (26) e o do Tanguá será na próxima semana. Já a roda-gigante estava sendo realizada na sexta-feira (27).

A boa notícia que os brinquedos devem ficar instalados por quatro meses na cidade. De acordo com o superintendente de Obras da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), Jean Brasil, a iniciativa irá promover uma socialização das crianças com a cidade. “Além de serem uma atração para o aniversário da cidade, os carrosséis e a roda gigante também poderão ser usados pelas crianças no período de férias escolares e também pelos turistas que visitam a nossa cidade”, relatou Jean.

Os carrosséis podem receber crianças de até 12 anos, com a obrigatoriedade de os adultos acompanhar crianças de 0 a 2 anos. Já a roda-gigante irá receber crianças e adultos. O serviço é gratuito.

