Quem ainda não tem programação para o fim de semana pode aproveitar uma opção divertida para adultos e crianças neste sábado: fazer aula de patinação gratuita no Mercado Municipal Capão Raso (MMCR). O Bora Patinar, ação que começou no início de dezembro, entra na reta final neste fim de semana e termina na próxima terça-feira (31).

Neste sábado, as aulas podem ser realizadas das 11h às 21h. Na segunda e na terça-feira, das 15h às 21h. O endereço do Mercado Municipal Capão Raso é na Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo.

Para participar não é preciso se inscrever. É só chegar ao local e começar a patinar. A pista de patinação conta com a presença de professor regulamentado e monitores.

Estão disponíveis kits especiais com patins e equipamentos de proteção gratuitos para empréstimo durante as aulas.

A iniciativa do Mercado Municipal Capão Raso integra as demais que a Prefeitura promove no âmbito do Curitiba Viva Bem, um conjunto de políticas públicas que promovem a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Centro comercial

O Mercado Municipal Capão Raso tem 89 lojas, oito bancas e quatro quiosques. O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, utilizando o cartão-transporte da Urbs.

O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, passear no mercado e retornar ao terminal, sem que seja necessário pagar uma nova tarifa (dentro de um período de duas horas).

