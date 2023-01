O final de semana está com muitas atrações para moradores e veranistas que estão curtindo as férias no litoral paranaense. Os shows gratuitos do Verão Maior Paraná, que estão agitando as areias desde janeiro. Neste final de semana quem sobe no palco são os artistas Fernando & Sorocaba, Dell Cavalini, Pedro Paulo & Alex, Quinteto S.A. e Sambô, mistura de hits para todos os gostos em Matinhos e Pontal do Paraná.

+Atenção! Vai pegar a estrada para curtir os shows no litoral? Veja o movimento em tempo real!

Os shows gratuitos apresentam grandes nomes da música nacional, reunindo uma plateia gigantesca formada por pessoas de todas as idades. A programação começa às 20 horas no palco, com animação e recreação. Acesse aqui a programação completa do Verão Maior Paraná.

Shows no litoral do Paraná neste final de semana

Matinhos

A programação de Matinhos abre com “Bala de Prata”. Fernando & Sorocaba, uma das duplas mais conhecidas do sertanejo nacional, levam a Caiobá nesta sexta-feira (27) os sucessos que embalam festas, formaturas, casamentos e os melhores encontros dos brasileiros.

No sábado quem comanda a festa é o mix de Dell Cavalini e Quinteto S.A.. O primeiro é uma revelação recente da música sertaneja, arrastando milhares de fãs por onde passa, e o conjunto musical de samba raiz, pagode dos anos 90 e MPB promete levar muita dança para quem está com os pés na areia.

Pontal do Paraná

Pedro Paulo & Alex, que fazem sucesso há bastante tempo na estrada. Foto: Divulgação.

Em Pontal do Paraná a apresentação deste sábado reúne Dell Cavalini e Pedro Paulo & Alex, que fazem sucesso há bastante tempo na estrada. Entre os hits da segunda dupla estão “Fama de Pegador”, “Tá Calor, Tá Calor”, “Açúcar em Mim”, “Do Nada” e “República Pingaiada”.

No sábado, a formação do Sambô, banda que mistura o samba com diversos outros estilos musicais, como o rock e o pop, vai fazer de Pontal do Paraná uma grande arena de “rock-samba”. O grupo se tornou conhecido inicialmente por interpretar versões covers de artistas nacionais e internacionais com instrumentos típicos de uma roda tipicamente brasileira.

Serviço

Sexta-feira, a partir das 20 horas

Fernando & Sorocaba (Palco Matinhos – Avenida Atlântica)

Dell Cavalini e Quinteto S.A. (Palco Pontal do Paraná – Centro de Eventos, Av. Sete de Setembro)

Sábado, a partir das 20 horas

Dell Cavalini e Pedro Paulo & Alex (Palco Matinhos)

Sambô (Palco Pontal do Paraná)

