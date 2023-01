Quem decidir pegar a estrada nesta sexta-feira para curtir o litoral do Paraná ou o litoral de Santa Catarina vai ter que ter uma dose de paciência. Tanto a BR-277, que liga Curitiba ao litoral do Paraná, quando a BR-376, que faz conexão com Santa Catarina, estão com congestionamentos nesta sexta-feira de sol e calor.

Na BR-277 o congestionamento na manhã desta sexta-feira era de 7 quilômetros no sentido litoral do Paraná. A fila era na altura do quilômetro 42 por causa das obras necessárias após o deslizamento de terra na região. No sentido oposto, rumo a Curitiba, o fluxo é considerado normal. Lembrando que esta sexta-feira tem bloqueio para caminhões e veículos pesados.

Estrada da Graciosa segue liberada durante o dia, das 7h às 18h no sistema Pare e Siga.

Já na BR-376, que liga Curitiba ao estado de Santa Catarina, há registro de 2 quilômetros de congestionamento no sentido Santa Catarina. O “enrosco” na viagem ocorre do quilômetro 651 ao 653, na região de Tijucas do Sul. No sentido Curitiba fluxo normal.

